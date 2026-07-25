Tổng thống Donald Trump họp khẩn cố vấn an ninh, quân sự cấp cao để mở rộng chiến dịch nhằm vào Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhóm họp cùng các cố vấn an ninh quốc gia và quân sự cấp cao tại Nhà Trắng để xem xét khả năng leo thang đợt tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Động thái này diễn ra chỉ ít ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ năm mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Một lính gác thuộc lực lượng thủy quân lục chiến đứng gác bên ngoài cửa Cánh Tây vào chiều thứ sáu, ngày 24 tháng 7. Ảnh: The New York Times.

Theo The New York Times, cuộc tham vấn diễn ra sau khi thỏa thuận ngừng bắn gần đây sụp đổ và Tehran được cho là đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất từ phía Mỹ. Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã “hoàn toàn sẵn sàng” cho các bước đi tiếp theo.

Ông Trump tuyên bố:“Chúng tôi sẵn sàng, nhưng chúng tôi vẫn đang đối thoại với họ. Vì vậy, có thể sẽ có hoặc không có một bước ngoặt nào đó”

Về sự tham gia của Isarel, ông Trump nhận định Israel nhiều khả năng sẽ không tham gia vào đợt leo thang mới này do lo ngại các đòn trả đũa trực tiếp từ phía Iran

Cuộc họp diễn ra ngay sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hoàn thành đêm tấn công thứ 13 liên tiếp vào các mục tiêu của Iran nhằm đáp trả việc nước này phong tỏa eo biển Hormuz

Đáng chú ý, bên lề các cuộc thảo luận chiến sự, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng ông tin tưởng cam kết từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc không hỗ trợ quân sự cho Iran.

Tuyên bố này tạo ra sự khác biệt rõ rệt với đánh giá của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trước Thượng viện hồi đầu tuần, khi ông Hegseth cho rằng Nga và Trung Quốc đang “tạo điều kiện ở các mức độ khác nhau” cho Iran. Các nguồn tin tình báo Mỹ hiện vẫn đang điều tra khả năng Nga cung cấp thông tin định vị mục tiêu hoặc công nghệ drone cho Tehran sau các đợt tập kích vào căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu bên lề cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan. Ảnh: APT.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 24/7 tuyên bố Tehran sẽ không chịu khuất phục hay “chấp nhận những lời đe dọa” của Mỹ. Phát biểu bên lề cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh, rào cản đối với tiến trình đàm phán hòa bình chính là “cách tiếp cận của phía Mỹ”. Ông nêu rõ “bảo vệ lợi ích của Iran ở Eo biển Hormuz là một trong những nguyên tắc của chúng tôi và chúng tôi cam kết thực hiện những nguyên tắc đó”.

Trên thực địa, căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang tại các tuyến hàng hải chiến lược. Lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa tàu chở dầu M/T Lavine ở Vịnh Oman sau khi con tàu này cố tình vi phạm lệnh phong tỏa và phớt lờ ít nhất 4 lần cảnh báo từ quân đội Mỹ.

Lực lượng Houthi tại Yemen thừa nhận đã tấn công làm hư hại nhẹ tàu chở dầu NCC Masa của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ, đồng thời đe dọa đáp trả các cuộc không kích của liên quân vào tỉnh Hodeidah và đảo Kamaran.

Nhật Lệ

Nguồn: The New York Times, Reuters.