(Baothanhhoa.vn) - Tối 18/8, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc thi viết - vẽ cho con cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa với chủ đề “Con yêu bố mẹ - Người chiến sĩ Công an Nhân dân”.

Tối 18/8, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc thi viết - vẽ cho con cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa với chủ đề “Con yêu bố mẹ - Người chiến sĩ Công an Nhân dân”.

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự lễ tổng kết và trao giải.

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến và thi viết. Sau khi triển khai, cuộc thi đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, được các cấp, ngành, các đơn vị, địa phương, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong lực lượng Công an Thanh Hóa tích cực tham gia.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc buổi lễ.

Trong đó, phần thi trắc nghiệm trực tuyến diễn ra từ ngày 4/4/2025 đến ngày 13/6/2025 xoay quanh 10 chủ đề về 80 năm truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đối với cuộc thi viết, sau hơn 3 tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 2.000 bài dự thi của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, có hơn 1.000 bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị công an trong tỉnh và hơn 200 bài dự thi của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, đa số các tác giả, nhóm tác giả đều đầu tư, nghiên cứu kỹ, trả lời đúng, đủ nội dung câu hỏi của cuộc thi. Nhiều bài thi không chỉ sâu sắc về nội dung mà còn đa dạng, phong phú về hình thức và phương pháp trình bày, bố cục chặt chẽ, hình ảnh minh họa sinh động, có mã QR code và mô hình sáng tạo được thiết kế hiện đại, trang trọng, tôn vinh hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Ban Tổ chức đã chấm chọn, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, phục vụ việc trưng bày triển lãm, tuyên truyền rộng rãi trong thời gian tới. Đồng thời, lựa chọn 5 bài thi tiêu biểu nhất gửi tham gia cuộc thi cấp Bộ. Kết quả, tỉnh Thanh Hóa có 3 bài thi đoạt giải trong tổng số 80 bài thi đoạt giải toàn quốc và là 1/20 đơn vị được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Công an tỉnh trao giải A cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở VH,TT&DL trao giải B cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Lãnh đạo Công an tỉnh và Tỉnh đoàn trao giải C cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2025).

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 2 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích và 5 giải chuyên đề cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Công an tỉnh trao giải A Cuộc thi viết - vẽ cho con cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở VH,TT&DL trao giải B cuộc thi viết - vẽ cho con cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng đã trao giải cho các cháu là con của cán bộ, chiến sĩ công an có tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết - vẽ cho con cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa với chủ đề “Con yêu bố mẹ - Người chiến sĩ Công an Nhân dân”.

Nguyễn Đạt

