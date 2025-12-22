HĐND xã Thượng Ninh tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

Chiều ngày 22/12, HĐND xã Thượng Ninh tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Tổ Đại biểu số 7 HĐND tỉnh.

Theo báo cáo tại kỳ họp, năm 2025 kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển khá; tổng giá trị sản xuất ước đạt 729,311 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 54,1 triệu đồng/năm. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 191,371 tỷ đồng, đạt 191% dự toán; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,69%, cận nghèo 4,53%.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 15/19 tiêu chí; lĩnh vực văn hóa – xã hội, an sinh xã hội được triển khai hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức bộ máy sau sáp nhập được kiện toàn, chính sách cán bộ thực hiện đầy đủ theo quy định.

Năm 2026, xã phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 7,5%; thi nhập bình quân đầu người đat 56,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 6%; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 3,0% trở lên; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá trên 83%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96% trở lên...

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đại diện Tổ Đại biểu số 7 HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 37 khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Tại kỳ họp này, HĐND xã sẽ tập trung xem xét, thảo luận và quyết nghị các nhóm nội dung trọng tâm thuộc thẩm quyền. HĐND xã cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND, các ban HĐND xã trình kỳ họp; biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Quỳnh Nga (Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Thượng Ninh)