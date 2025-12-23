Thanh Hóa ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2026

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Vân hướng dẫn công dân các quy định trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Minh Khôi.

Kế hoạch đề ra mục tiêu duy trì và nâng cao điểm số, thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Chuyển đổi số (DTI). Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của tỉnh trên các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, quy hoạch, tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; nông nghiệp; bảo vệ môi trường; khoa học và công nghệ; chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; y tế; giáo dục; an sinh xã hội; sắp xếp nhà, đất; phân cấp, uỷ quyền;...

Phấn đấu 100% thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, một phần và được số hóa kết quả giải quyết. Tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt tối thiểu từ 55% trở lên. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính; hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, theo ngành, lĩnh vực phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa bàn.

Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo đột phá trong phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông; phát triển đồng bộ các cơ sở dữ liệu đáp ứng kết nối, chia sẻ thông suốt từ trung ương đến địa phương, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền về cải cách hành chính.

Theo kế hoạch, Giám đốc các sở, Trưởng ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao phù hợp với đặc điểm, tính chất từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiến độ, thời gian, chất lượng theo yêu cầu. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, công tác chỉ đạo điều hành và các nội dung liên quan đến đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); tổng hợp, báo cáo kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Xem toàn văn kế hoạch TẠI ĐÂY.

NM