Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, lễ hội đầu năm

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 22/12/2025, về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, các lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) các sự kiện chính trị và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Đỗ Đức.

Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, địa phương, sự hỗ trợ, ủng hộ của Nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, theo quy luật thời điểm cuối năm, các yếu tố tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự (ANTT) sẽ gia tăng, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm.

Để chủ động tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

a) Chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời tham mưu giải quyết từ sớm, từ khi mới phát sinh các nguy cơ tiềm ẩn, không để hình thành “điểm nóng”, bị động bất ngờ trong mọi tình huống; có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, khủng bố; bảo đảm vững chắc an ninh tuyến biển, an ninh tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn, an ninh vùng miền núi, dân tộc; đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, vi phạm pháp luật của người nước ngoài trên địa bàn; tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết, nhất là trên không gian mạng; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh, an toàn các lĩnh vực, mục tiêu, địa bàn trọng điểm; bảo đảm An ninh chính trị nội bộ, bí mật nhà nước; bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh.

b) Triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo băng nhóm, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng; phát hiện và xử lý nghiêm các loại tệ nạn; các hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng cấm, an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy.

c) Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, đặc biệt là vi phạm liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất ma túy; rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép và tố giác các hành vi vi phạm về pháo, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép, nhất là trong đêm giao thừa.

2. Các ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án phối hợp hiệu quả trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đảm bảo đúng quy trình, quy định; lựa chọn xét xử một số vụ án điểm, được dư luận xã hội quan tâm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và cơ quan chức năng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm quốcphòng - an ninh;quản lý chặt chẽ, tuần tra, kiểm soát biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu.

4. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn phân công phụ trách:

a) Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành pháp luật; cảnh giác với âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch và tội phạm; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, thanh thiếu niên hư tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật từ địa bàn cơ sở.

b) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và làm phát sinh vấn đề phức tạp về ANTT.

c) Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án của Trung ương và của tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn, các sự kiện lớn và các lễ hội đầu năm, hoạt động vui xuân, đón Tết của Nhân dân. Phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường tuần tra, canh gác, không để xảy ra tình trạng trộm cắp, cháy, nổ tại các cơ quan, đơn vị; ưu tiên bố trí nguồn lực, kinh phí phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cảnh báo những phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác, góp phần phòng ngừa tội phạm; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng, tin, bài, kịp thời đưa tin biểu dương gương “người tốt, việc tốt” và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân. Chỉ đạo hội viên tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo động lực, khích lệ Nhân dân tự giác, tích cực tham gia bảo đảm ANTT, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, thanh thiếu niên hư, người nghiện, người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn, người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn,... không vi phạm pháp luật và tái phạm tội; hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

7. Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này. Người đứng đầu các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu quan tâm chỉ đạo triển khai, để tình hình phức tạp về ANTT, an toàn giao thông, cháy nổ, tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình,kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; phốihợp với Sở Nội vụ đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vàcác sự kiện lớn,các lễ hội đầu năm theo quy định.

