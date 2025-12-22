Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc tại xã Thiệu Trung và Thiệu Hóa

Chiều ngày 22/12, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất; làm việc với lãnh đạo chủ chốt các xã Thiệu Trung, Thiệu Hóa về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa.

Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn khảo sát thực địa dự án đường giao thông Nam Sông Chu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa thời kỳ 1967- 1973.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Thiệu Trung, Thiệu Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm làng nghề truyền thống đúc đồng xã Thiệu Trung; dự án đường giao thông Nam Sông Chu; Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa thời kỳ 1967- 1973.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn thăm làng nghề truyền thống đúc đồng xã Thiệu Trung.

Nghề đúc đồng cổ truyền Trà Đông, Xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa đã có lịch sử cả nghìn năm và được bảo tồn, duy trì, phát huy cho tới ngày nay. Ngoài những vật dụng hằng ngày, các nghệ nhân tài hoa đã nghiên cứu, khôi phục những kỹ thuật đúc trống đồng, chiêng đồng, tượng đồng. Trong đó, đỉnh cao nhất là nghệ thuật đúc trống đồng Đông Sơn với những hoa văn, chi tiết tinh xảo theo đúng hoa văn kiểu dáng xưa. Với những giá trị tiêu biểu, năm 2018, nghề đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn thăm làng nghề truyền thống đúc đồng xã Thiệu Trung.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ sở sản xuất cần đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội; đồng thời áp dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong hỏi thăm tình hình đời sống người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí yêu cầu chính quyền xã Thiệu Hóa quan tâm bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, tổ chức vận hành tốt Trung tâm; đồng thời động viên cán bộ, công chức phấn đấu, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi cho người dân trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đoàn công tác làm việc tại xã Thiệu Trung.

Làm việc với cán bộ chủ chốt các xã Thiệu Trung, Thiệu Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025 và kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2025, mặc dù thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, nỗ lực cố gắng, quyết tâm phấn đấu cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai xã, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển.

Lãnh đạo xã Thiệu Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Các chính sách an sinh xã hội được địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đoàn công tác làm việc tại xã Thiệu Hóa.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng, tính bền vững và động lực mới chưa rõ nét. Nông nghiệp còn phân tán, liên kết chuỗi và ứng dụng công nghệ cao còn khiêm tốn. Một số dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn xã còn kéo dài tiến độ thực hiện, chậm đưa vào hoạt động và khai thác. Công tác thu ngân sách ở một số sắc thuế còn chậm, chưa đạt yêu cầu...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng, đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cũng như đề xuất của địa phương, kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các xã Thiệu Trung, Thiệu Hóa trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc tác động đến sự phát triển của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên xã Thiệu Trung và Thiệu Hóa tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, quyết liệt, đồng bộ xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, nhất là quy hoạch xã, làm cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo ra động lực mới cho phát triển. Trong đó, tập trung tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư cơ sở hạ tầng hình thành các khu, cụm công nghiệp.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc tại xã Thiệu Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương cần rà soát lại các dự án đang triển khai trên địa bàn, lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải. Trong đó, tập trung nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, chuyển đổi số.

Cùng với đó, tranh thủ các nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại; đồng thời tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc tại xã Thiệu Trung.

Địa phương cần phải xác định được tầm nhìn, thay đổi chất lượng nguồn nhân lực, trong đó quan tâm định hướng nghề nghiệp, phát triển, đào tạo nhân lực tay nghề cao. Quan tâm đầu tư chất lượng giáo dục ở các cấp học, trong đó chú trọng tăng quy mô đào tạo, giảm đấu mối trường lớp học.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cũng yêu cầu các địa phương tăng cường chuyển đổi số trên mọi mặt lĩnh vực đời sống, nhất là cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, từ đó thu hút đầu tư trên địa bàn.

