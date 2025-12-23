Phản biện “Đề án phát triển Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Trường Đại học Hồng Đức”

Sáng 23/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội), tổ chức Hội thảo khoa học phản biện “Đề án phát triển Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phát biểu tại hội thảo.

Dự thảo Đề án được xây dựng công phu, bài bản, bám sát chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học. Nội dung Đề án có tính hệ thống, cấu trúc logic, phản ánh tương đối đầy đủ thực trạng và định hướng phát triển Trung tâm Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Trường ĐH Hồng Đức trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất với sự cần thiết phải ban hành Đề án. Các đại biểu cũng tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến sự cần thiết, căn cứ và phạm vi xây dựng Đề án và đối tượng, phạm vi của Đề án.

Về thực trạng hoạt động của Trung tâm, giai đoạn 2023-2025, Hội đồng phản biện đề nghị nên kết cấu thành 5 mục chính bao gồm: Khái quát chung về Trung tâm: Quá trình hình thành (cần phản ánh rõ mục tiêu chiến lược và sứ mạng của Trung tâm trong hệ sinh thái khởi nghiệp của nhà trường); mô hình tổ chức (tổ chức bộ máy và nhân lực); thực trạng về hoạt động chuyên môn của Trung tâm giai đoạn 2023-2025; thực trạng về cơ sở vật chất và tài chính; đánh giá kết quả; phân tích SWOT (Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Thách thức).

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đến năm 2030, tầm nhìn 2045, cần bổ sung hoàn thiện theo các quan điểm sau: Trung tâm giúp nhà trường thực hiện được sứ mạng "Trường ĐH không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là nơi cung cấp nguồn lực trí tuệ, công nghệ cho thị trường. Trường ĐH là trung tâm của hệ sinh thái khởi nghiệp; lấy người học và giảng viên làm trung tâm; kết nối nhà trường, nhà nước và doanh nghiệp; chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và phát triển bền vững".

Về nhiệm vụ và các giải pháp, cần nghiên cứu sắp xếp bố cục nhiệm vụ và giải pháp. Trong từng nhóm cần xác định cụ thể: Mục tiêu cần đạt, thời gian thực hiện và kết thúc nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong nhóm nhiệm vụ và giải pháp.

Các ý kiến của thành viên Hội đồng khoa học phản biện và các nhóm chuyên gia là căn cứ để đơn vị xây dựng Đề án chỉnh sửa, bổ sung bố cục, hoàn thiện nội dung đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nguyễn Đạt