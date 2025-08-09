Người “truyền lửa” văn hóa đọc

Từ tình yêu sách, đam mê đọc sách và những câu chuyện từ sách, các đại sứ văn hóa đọc đã lan tỏa những câu chuyện đẹp về hành trình trưởng thành từ trang sách và khẳng định vai trò của văn hóa đọc đối với mỗi cá nhân và cộng đồng.

Phương Nhi (thứ 2 từ phải sang) tiếp nhận sách xây dựng thư viện tại Trường THCS Trần Mai Ninh.

Với quan điểm “Không có cuốn sách không hay chỉ là bạn chưa tìm được cuốn sách phù hợp với mình”, lần đầu tiên đến với cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”, em Lê Thị Phương Nhi, sinh năm 2012, học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành) đã chia sẻ về cuốn sách: “Chiến binh cầu vồng” - tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Indonesia Andrea Hirata. Đó là cuốn sách tâm đắc của Phương Nhi. Cuốn sách không dày đặc triết lý mà là câu chuyện dung dị nhưng lay động lòng người. Những câu chuyện ấy được Phương Nhi giới thiệu gần gũi, dễ nhớ qua video với giọng giới thiệu truyền cảm, nhẹ nhàng. Với sự đầu tư cho bài thi và tâm huyết lan tỏa văn hóa đọc, bài thi của Phương Nhi đã đoạt giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Gặp Phương Nhi tại nhà riêng, chúng tôi khá ấn tượng với không gian phòng học mở, kết hợp giá sách được sắp xếp hấp dẫn, dễ nhìn. Trao đổi về cuốn sách chia sẻ trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, em Phương Nhi cho biết: “Sách là kho tàng tri thức của nhân loại, khi đọc sách sẽ hiểu thêm về một tâm hồn con người, một hoàn cảnh sống, về những bài học và trải nghiệm cho riêng mình. Từ những điều học được từ cuốn sách “Chiến binh cầu vồng” nên em muốn lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp đến với mọi người”.

“Cuốn sách là phần thưởng của em khi có thành tích tốt trong học tập. Cuốn sách có một nhân vật khiến em ngưỡng mộ: Nhân vật cô Mus là người truyền cho em và có thể là những người đã đọc cuốn sách nguồn động lực to lớn. Những bài học, lời dạy mà cô Mus mang đến cho học trò trong truyện cũng là những lời dạy dành cho em và là thông điệp gửi gắm tới tất cả những người đang cầm trên tay cuốn sách ấy. Lời dạy ấy đã giúp em trở thành người tốt” - Nhi chia sẻ thêm.

Cùng với những lời dạy là bài học cuộc sống, cuốn sách kể về câu chuyện của những học sinh nghèo không có điều kiện tiếp cận với sách, các em học tập trong điều kiện học tập khó khăn, ngôi trường có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Qua đó, cuốn sách lan tỏa thông điệp, mong muốn thắp sáng hy vọng được đi học cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở những vùng khó khăn.

Từ chính câu chuyện này, Phương Nhi đã định hình được một ước mơ lớn lao: đưa sách đến với trẻ em, đặc biệt là những trẻ em khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa - nơi mà hành trình đến với tri thức vẫn còn nhiều gập ghềnh và thiếu thốn. Không dừng lại ở cảm xúc cá nhân, Phương Nhi từng bước hiện thực hóa lý tưởng của mình bằng những hành động cụ thể và đầy sáng tạo.

Với đam mê đọc sách nên Nhi luôn chọn phần thưởng là những cuốn sách và tự xây dựng giá sách cho mình. Nhi luôn say sưa kể cho bố mẹ, anh chị em, bạn bè về những câu chuyện, bài học mình cảm nhận được từ những cuốn sách. Từ đó, lan tỏa tình yêu đọc sách đến với gia đình, bạn bè. Đồng thời, Nhi luôn tích cực tham gia các hoạt động góp sách, xây dựng tủ sách tại trường học và trong cộng đồng. Đặc biệt, Nhi đã tự học, tự rèn luyện kỹ năng nói, thuyết trình, tự luyện đọc để thực hiện ước mơ xây dựng kênh youtube, postcard giới thiệu về sách và nói chuyện về sách. Ở trường học, Nhi tham gia câu lạc bộ góc nhỏ văn chương, cùng các bạn tham gia đọc postcard giới thiệu về sách và các bài học.

Khi được hỏi vì sao yêu sách đến thế, Nhi trả lời bằng một sự chân thành đáng yêu: “Đọc sách giúp em thấy nhẹ nhõm, thư giãn, đồng thời cũng giúp em mở mang tư duy, hiểu biết hơn về cuộc sống. Nhờ đọc sách, em có thêm vốn từ để viết, để nói, để tự tin thể hiện mình”. Những lời chia sẻ ấy không sáo rỗng, mà được khẳng định bằng thành tích học tập tốt và khả năng giao tiếp vượt trội của em.

Giáo viên chủ nhiệm của Phương Nhi, cô giáo Trần Thị Hiền cho biết: “Phương Nhi là học sinh giỏi, chăm ngoan, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của trường, lớp. Nhi có năng khiếu diễn đạt và khả năng kết nối rất tốt. Em không những chăm chỉ mà còn biết lan tỏa nhiều điều tích cực đến mọi người xung quanh. Khi lớp thực hiện việc xây dựng thư viện mở tại sảnh tầng 2 của trường để các em học sinh được đọc sách trong giờ ra chơi, Nhi không những chủ động góp sách mà còn tích cực vận động mọi người góp sách và sắp xếp thư viện. Đặc biệt, Nhi cùng một số bạn đã xây dựng các chương trình postcard giới thiệu sách và những câu chuyện hay trong cuộc sống, học tập”.

Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Phương Nhi, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sách - khi đi qua một tâm hồn trẻ nhỏ, sách có thể trở thành động lực hành động, thậm chí khơi dậy những lý tưởng lớn lao. Đồng thời khẳng định sách không chỉ là nguồn tri thức mà còn là người bạn đồng hành, là “ngọn đèn soi đường” để trẻ tự tin sống đẹp, sống có ích.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi