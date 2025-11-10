Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đỗ Đức
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/11, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), UBND tỉnh đã tổ chức tổng duyệt chương trình Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025, với sự tham gia của 22 đội thi đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Sáng 10/11, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), UBND tỉnh đã tổ chức tổng duyệt chương trình Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025, với sự tham gia của 22 đội thi đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tổng duyệt Hội thi nghiệp vụ CC&CNCH “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025

Các đội thi tham gia buổi tổng duyệt.

Tại buổi tổng duyệt, ban tổ chức đã vận hành thử nghiệm chương trình hội thi, cả phần khánh tiết, phần thi của các đội, cũng như công tác trọng tài, tổng kết, trao giải cho các đội đạt thành tích...

Tổng duyệt Hội thi nghiệp vụ CC&CNCH “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025

Lãnh đạo Công an tỉnh tham dự buổi tổng duyệt.

Theo đó, các đội tham gia được bốc thăm thứ tự, thi thử nghiệm ở cả phần lý thuyết và thực hành. Ở phần thi lý thuyết, các đội thi theo hình thức vấn đáp trực tiếp. Nội dung câu hỏi xoay quanh kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH. Mỗi câu hỏi sẽ có 15 giây cho vận động viên suy nghĩ và 60 giây trả lời.

Tổng duyệt Hội thi nghiệp vụ CC&CNCH “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025

Đội thi tập duyệt phần bốc thăm lượt thi.

Tổng duyệt Hội thi nghiệp vụ CC&CNCH “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025

Đội thi tập duyệt phần trả lời câu hỏi vấn đáp.

Trong phần thực hành, các đội đã tập duyệt thao tác CC&CNCH đối với loại hình nhà ở liền kề kết hợp sản xuất, kinh doanh trong tình huống giả định.

Kết thúc buổi tổng duyệt, ban tổ chức hội thi đã đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, điều hành nội dung chương trình theo kế hoạch, kịch bản đã được duyệt. Từ đó đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp, cách làm, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, đảm bảo hội thi thành công toàn diện.

Tổng duyệt Hội thi nghiệp vụ CC&CNCH “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025

Các đội tập duyệt phần thi thực hành.

Ban tổ chức cũng đề nghị các tổ liên gia an toàn PCCC tiếp tục ôn tập kỹ kiến thức lý thuyết, tập luyện nhuần nhuyễn kỹ năng thực hành để phần thi đạt kết quả cao nhất, góp phần vào thành công chung của hội thi...

Tổng duyệt Hội thi nghiệp vụ CC&CNCH “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau buổi tổng duyệt.

Theo kế hoạch, Hội thi nghiệp vụ CC&CNCH “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025 sẽ được khai mạc vào sáng 11/11 tại quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành). Hội thi nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản cho thành viên trong các hộ gia đình thuộc “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”. Từ đó góp phần đưa hoạt động của các tổ liên gia đi vào thực chất, phát huy có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư...

Đỗ Đức

