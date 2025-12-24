Đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ để xây dựng Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện

Sáng 24/12, tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu dự đại hội đã phát biểu tham luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ để xây dựng Hội CCB Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Đại hội.

Chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương

Đại biểu Trương Văn Hùng, Chủ tịch Hội CCB xã Minh Sơn phát biểu tham luận tại Đại hội.

Mở đầu phần tham luận, đại biểu Trương Văn Hùng, Chủ tịch Hội CCB xã Minh Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng hàng đầu của Hội CCB trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và Nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các văn kiện, nghị quyết của Đảng. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên và Nhân dân, kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết. Kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, thù địch chia rẽ, kích động, phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị ngay tại địa bàn dân cư.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế giám sát và phản biện xã hội, các cấp hội đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của cấp mình, tập trung vào các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức hội và hội viên. Hội CCB các cấp còn là thành viên tích cực tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch.

Mô hình “Tổ CCB 3 chủ động”: Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của CCB và dư luận xã hội; chủ động báo cáo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hội cấp trên trong việc định hướng lãnh đạo công tác tư tưởng; chủ động tham gia ứng phó, xử lý, giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, theo đúng quy định của pháp luật, đã được rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng ra phạm vi toàn tỉnh. Thông qua mô hình, nhiều vấn đề phức tạp sớm được phát hiện, ngăn chặn, không để lây lan, kéo dài, hoặc trở thành điểm nóng; hàng trăm tin báo có giá trị của CCB đã được cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý; nhiều đối tượng lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù đã được Hội CCB cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ hòa nhập cộng đồng.

Đẩy mạnh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Đại biểu Lê Hồng Ba, Chủ tịch Hội CCB xã Thọ Ngọc phát biểu tham luận tại Đại hội.

Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ được các cấp hội đẩy mạnh thực hiện là phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Để làm rõ hơn kết quả thực hiện phong trào này, đại biểu Lê Hồng Ba, Chủ tịch Hội CCB xã Thọ Ngọc đã chia sẻ nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, Hội CCB các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để cụ thể hóa các chỉ tiêu và chọn những việc phù hợp với khả năng, đặc điểm của CCB để triển khai. Theo đó, Hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng tháng, quý, năm và phân công cán bộ đảm nhiệm từng công việc cụ thể. Trong quá trình thực hiện, nhiều tổ chức hội đã tổ chức cho hội viên thăm quan, học tập kinh nghiệm ở các địa phương trong và ngoài tỉnh; đi sâu nghiên cứu những việc CCB làm và cách làm của CCB đạt kết quả, từ đó đúc kết kinh nghiệm, tìm ra những cách làm hay, tích cực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế của CCB ở cơ sở.

Để giúp nhau giảm nghèo, Hội CCB tỉnh đã huy động nhiều nguồn vốn cho hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hằng năm, các cấp hội CCB đã cùng ban giảm nghèo ở cơ sở rà soát, phân loại, xác định nguyên nhân nghèo, cận nghèo. Từ nguồn quỹ giúp nhau giảm nghèo của chi hội, các cấp hội phối hợp cùng gia đình CCB nghèo thiết lập lộ trình thoát nghèo cụ thể. Vì vậy, mỗi năm toàn tỉnh có hơn 2.000 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững (theo tiêu chí đa chiều), đưa tỷ lệ hộ CCB nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 1,72%, hộ CCB khá, giàu tăng lên 60,14%.

Số hội viên CCB là chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, trang trại ngày một nhiều. Họ vừa làm giàu cho chính bản thân, gia đình, vừa tạo việc làm cho nhiều lao động tại chỗ (trong đó có CCB và con của CCB), góp phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện

Đại biểu Trương Ngọc Xoan, Chủ tịch Hội CCB xã Nga Sơn phát biểu tham luận tại Đại hội.

Tại Đại hội, đại biểu Trương Ngọc Xoan, Chủ tịch Hội CCB xã Nga Sơn đã chia sẻ những giải pháp xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, 1 trong 8 nhiệm vụ quan trọng của Hội CCB Việt Nam. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực có ý nghĩa quyết định đến vị thế và uy tín của Hội CCB trong hệ thống chính trị.

Kế thừa, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới), Hội CCB các cấp đã luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, vận động cán bộ, hội viên tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt; kiên định lập trường tư tưởng; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các sự kiện lớn của Đảng, đất nước, Quân đội, của Hội CCB, các cấp hội đã tổ chức cho cán bộ, hội viên nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết của CCB Việt Nam về “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong giai đoạn cách mạng mới” và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa”.

Cùng với đó, các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức, cán bộ, bảo đảm chất lượng, số lượng theo đúng các quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Quy chế hoạt động của ban chấp hành, chương trình công tác toàn khóa và chương trình hành động hằng năm được ban chấp hành, ban thường vụ, ban kiểm tra các cấp xây dựng đầy đủ và triển khai thực hiện có hiệu quả; định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở hội.

Hội CCB các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp; định kỳ đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức hội và cán bộ chủ chốt với cấp ủy, chính quyền. Bằng cách làm đó, mối quan hệ giữa Hội CCB với các đơn vị tiếp tục được tăng cường, mở rộng; vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức hội ngày càng được củng cố và nâng cao. Sự tin cậy, yêu mến của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với Hội CCB không ngừng được vun đắp.

Tố Phương - Lê Hợi (lược ghi)