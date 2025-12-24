Lưu Vệ xác định mục tiêu đột phá, tạo chuyển biến thực chất trong năm 2026

Ngày 24/12, HĐND xã Lưu Vệ khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4 để thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó xem xét các tờ trình của UBND xã liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách xã năm 2026; kế hoạch đầu tư công năm 2026 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 4 HĐND xã Lưu Vệ.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, kỳ họp đã thống nhất thông qua các nghị quyết nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 với tinh thần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, gắn phát triển kinh tế với ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị đưa Lưu Vệ phát triển ổn định theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

Chủ tọa kỳ họp.

Mục tiêu xuyên suốt là phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Năm 2026, Lưu Vệ đặt mục tiêu khai thác hiệu quả các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với tích tụ ruộng đất và phát triển chuỗi giá trị. Song song với đó là nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về kinh tế, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm phấn đấu đạt từ 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 75 triệu đồng/năm; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 126 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 14.683 tấn; sản lượng thủy sản 654 tấn; tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 7%; thành lập mới 33 doanh nghiệp; 100% đường giao thông địa bàn xã (không tính quốc lộ, tỉnh lộ) được cứng hóa.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lưu Vệ phát biểu tại kỳ họp.

Về văn hóa - xã hội, xã đặt mục tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,5% trở lên; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 86,6%; tỷ lệ gia đình văn hóa 87%. Bên cạnh đó, 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 91% sử dụng nước sạch; 96,5% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý; 100% khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Đây là những chỉ tiêu thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân xã Lưu Vệ.

Quỳnh Anh (Trung tâm dịch vụ công xã Lưu Vệ)