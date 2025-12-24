Hotline: 0822.173.636   |

HĐND xã Mường Lát đánh giá kết quả năm 2025, đề ra 28 chỉ tiêu năm 2026

CTV Hồ Thuỷ
(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 24/12, HĐND xã Mường Lát tổ chức Kỳ họp thứ 4, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo của UBND xã Mường Lát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Theo đó, xã Mường Lát đã hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 90%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 70%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến đúng hạn đạt 100%. Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt trên 94 điểm, xếp thứ 12/166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026, phấn đấu hoàn thành 28 chỉ tiêu. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/người/năm; thành lập mới từ 2 doanh nghiệp trở lên; có ít nhất 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới 5%; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 80%; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; có từ 3 thôn trở lên đạt “thôn không ma túy”.

CTV Hồ Thuỷ

