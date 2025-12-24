Xã Đồng Tiến giới thiệu ứng dụng robot trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính công

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/12, UBND xã Đồng Tiến phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ chức hội nghị giới thiệu robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ thực hiện hành chính công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đồng Tiến.

Chiều 24/12, UBND xã Đồng Tiến phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ chức hội nghị giới thiệu robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ thực hiện hành chính công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đồng Tiến.

Đại diện Công ty MISA giới thiệu cách vận hành Robot hỗ trợ nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Hành chính công xã Đồng Tiến.

Tại hội nghị, đại diện Công ty MISA đã giới thiệu hai chuyên đề trọng tâm, gồm: Giải pháp AI toàn diện cho cơ quan hành chính (MISA AMIS OneAI) và Robot hỗ trợ nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Hành chính công (MISA Agentwork).

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Theo các chuyên gia MISA, nền tảng MISA AI được xây dựng với cấu trúc đồng bộ, tích hợp nhiều tính năng thông minh, cho phép ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành, xử lý hồ sơ và lập báo cáo tự động. Hệ thống hỗ trợ kết nối, liên thông dữ liệu giữa các bộ phận, giúp cán bộ tra cứu thông tin nhanh chóng, rút ngắn thời gian thao tác, qua đó nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ người dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đáng chú ý, MISA AI được thiết kế phù hợp với đặc thù hoạt động của cấp xã, hỗ trợ hầu hết các lĩnh vực nghiệp vụ như: Văn phòng - thống kê, Tài chính - Kế toán, Văn hóa - Xã hội, Địa chính - Nông nghiệp, Tư pháp - Hộ tịch, Công an xã... Qua đó, phần mềm góp phần giảm tải công việc thủ công, tối ưu hóa quy trình làm việc, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Việc đưa MISA AI vào sử dụng sẽ tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền xã, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới. Ngay sau buổi tập huấn, lãnh đạo xã Đồng Tiến yêu cầu các bộ phận chuyên môn chủ động tiếp cận, nghiên cứu và triển khai hiệu quả phần mềm quản trị MISA AI; nghiêm túc bố trí thời gian tham gia tập huấn, tổ chức vận hành thử nghiệm, từng bước đưa phần mềm vào áp dụng thường xuyên trong hoạt động chuyên môn.

