Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội tại 34 tỉnh, thành phố.

Tranh minh họa. Nguồn Internet

Thay mặt Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ký ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Nghị quyết, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182 đơn vị. Số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu tại từng tỉnh, thành phố được xác định cụ thể, bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm địa bàn và đúng quy định của pháp luật.

Số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu của từng tỉnh, thành phố cụ thể như sau:

Cũng theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ được triệu tập chậm nhất 60 ngày kể từ ngày bầu cử.

Đối với HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp thứ nhất sẽ được triệu tập chậm nhất trong vòng 45 ngày kể từ ngày bầu cử.

Số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu của tỉnh Thanh Hóa: Số đơn vị bầu cử: 6 Số đại biểu Quốc hội được bầu: 17 Đơn vị bầu cử số 1 Gồm các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn; các xã: Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Hoằng Giang. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3. Đơn vị bầu cử số 2 Gồm các phường: Bỉm Sơn, Quang Trung; các xã: Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hậu Lộc, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Sơn, Nga Thắng, Hồ Vương, Tân Tiến, Nga An, Ba Đình. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3. Đơn vị bầu cử số 3 Gồm các phường: Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn; các xã: Các Sơn, Trường Lâm, Lưu Vệ, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên Trang, Quảng Chính, Nông Cống, Thắng Lợi, Trung Chính, Trường Văn, Thắng Bình, Tượng Lĩnh, Công Chính. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3. Đơn vị bầu cử số 4 Gồm các xã: Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hòa, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân, Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3. Đơn vị bầu cử số 5 Gồm các xã: Thọ Xuân, Thọ Long, Xuân Hòa, Sao Vàng, Lam Sơn, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh, Đồng Tiến, Như Xuân, Thượng Ninh, Xuân Bình, Hóa Quỳ, Thanh Quân, Thanh Phong, Xuân Du, Mậu Lâm, Như Thanh, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ, Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Thắng Lộc, Xuân Chinh. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3. Đơn vị bầu cử số 6 Gồm các xã: Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Mường Lát, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý, Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Xuân, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng, Văn Nho, Thiết Ống, Bá Thước, Cổ Lũng, Pù Luông, Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương, Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2.

LP