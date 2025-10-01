Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Những người hùng thầm lặng

Ghi chép của Đỗ Đức
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong khoảnh khắc sinh tử mong manh, chẳng một ai đắn đo, suy nghĩ. Nhanh như chớp, họ lao mình vào vòng nước xiết hiểm nguy như một mệnh lệnh được cài sẵn, vì phía trước là tính mạng người dân. Những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Thanh Hóa) trong những ngày mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10 đang thắp thêm ánh sáng niềm tin, làm đẹp thêm hình ảnh Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Những người hùng thầm lặng

Trong khoảnh khắc sinh tử mong manh, chẳng một ai đắn đo, suy nghĩ. Nhanh như chớp, họ lao mình vào vòng nước xiết hiểm nguy như một mệnh lệnh được cài sẵn, vì phía trước là tính mạng người dân. Những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Thanh Hóa) trong những ngày mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10 đang thắp thêm ánh sáng niềm tin, làm đẹp thêm hình ảnh Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Những người hùng thầm lặng

Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) hỗ trợ đưa người già vùng lũ Nông Cống đến nơi an toàn.

Những ngày qua, hình ảnh lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH ứng cứu thành công vợ chồng ông Nguyễn Bá Phương (SN 1966) và bà Cố Thị Phượng (SN 1968) trong cái chòi sắp sập giữa dòng nước xiết, đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Hình ảnh ấy như một hiện thân của bản lĩnh, ý chí kiên cường, mưu trí, dũng cảm vì Nhân dân phục vụ ở người cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân.

Khu vực ông bà Phương ở vốn là một chòi canh, nằm biệt lập ở trên một cồn đất giữa sông Cầu Chày, thuộc thôn Minh Liên, xã miền núi Minh Sơn. Ở đây, ông bà vừa trồng trọt, vừa chăn nuôi, sinh sống. Trưa 29/9, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về khiến họ chẳng kịp chạy thoát thân. Trong lúc nguy cấp, 2 thân già leo vội lên mái của căn chòi ấy, phó mặc sống chết ở trời.

Những người hùng thầm lặng

Khu nhà chòi ở xã Minh Sơn, nơi ông Nguyễn Bá Phương và bà Cố Thị Phượng bị mắc kẹt do nước lũ bao vây.

Khi cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường, cái chòi ấy đã sắp không trụ nổi giữa dòng nước hung hãn, nguy cơ cuốn trôi cả hai tính mạng con người. Trong khi, khu vực nạn nhân mắc kẹt cách xa bờ, xung quanh đều vướng cây cối, nước xiết, khiến mọi phương tiện chuyên dụng cứu hộ, cứu nạn rất khó tiếp cận.

Sau trinh sát, nhiều phương án cứu hộ đã được bàn bạc kỹ lưỡng. Nhưng chẳng một phương án nào vẹn toàn, đều có khả năng gây nguy hiểm cho cả cán bộ, chiến sĩ và nạn nhân. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt tại hiện trường, điều động thêm lực lượng, phương tiện, trực tiếp chỉ huy, tổ chức phương án ứng cứu khả thi nhất.

Những người hùng thầm lặng

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác ứng cứu ông Nguyễn Bá Phương và bà Cố Thị Phượng.

Một chiếc mô tô nước chở theo 2 cán bộ, chiến sĩ đã kịp xuôi theo dòng nước xiết. Khi đến vị trí đã định, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài (SN 2004) quê ở phường Đông Tiến ngồi phía sau, mang theo 2 áo phao nhanh chóng lao xuống dòng nước lũ, lách qua rặng cây tìm đường tiếp cận nạn nhân.

Dẫu biết giữa dòng nước xiết, nguy cơ bị vật nhọn ngầm phía dưới đâm vào người gây thương tích là rất cao, nhưng nhận nhiệm vụ, tôi không hề đắn đo, suy nghĩ. Động lực lớn nhất của tôi khi ấy là tinh thần, bản lĩnh của người lính, cứu sống thành công hai ông bà.
Trung sĩ Nguyễn Văn Tài, Đội CC&CNCH khu vực 6

Tiếp cận được căn nhà, tưởng rằng mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng không. Dù cái chòi sắp sập, cho rằng mình tuổi đã cao, nên cả 2 ông bà nhất quyết ở lại, phó mặc tính mạng cho trời. Trung sĩ Tài đã phải vận động, thuyết phục, rồi bật bộ đàm để lãnh đạo đơn vị vận động, khuyên nhủ. Phải đến gần 30 phút sau, ông bà Phương mới đồng ý ra khỏi chòi canh và tuân theo biện pháp ứng cứu của lực lượng cứu hộ.

Những người hùng thầm lặng

Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ.

Còn bà Phượng, do tuổi cao, sức yếu lại không biết bơi, Trung sĩ Tài đã vừa bơi, vừa dìu đến vị trí đồng đội ứng trực sẵn. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, công tác ứng cứu mới hoàn thành. Cả hai ông bà vỡ òa trong nước mắt hạnh phúc, như mình đã thêm một lần được sinh ra trong đời.

Nhớ lại giờ phút ấy, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài bộc bạch: “Dẫu biết giữa dòng nước xiết, nguy cơ bị vật nhọn ngầm phía dưới đâm vào người gây thương tích là rất cao, nhưng nhận nhiệm vụ, tôi không hề đắn đo, suy nghĩ. Động lực lớn nhất của tôi khi ấy là tinh thần, bản lĩnh của người lính, cứu sống thành công hai ông bà”.

Những người hùng thầm lặng

Trung sĩ Nguyễn Văn Tài, Đội CC&CNCH khu vực 6, người tham gia ứng cứu ông Nguyễn Bá Phương và bà Cố Thị Phượng.

Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của cơn bão số 10, nhận nhiệm vụ của chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 6 đã trực sẵn sàng chiến đấu toàn bộ quân số từ chiều 28/9, cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương hỗ trợ Nhân dân, cứu người, cứu tài sản. Với tinh thần quyết tâm cao, từ ngày 29/9 đến chiều 1/10, Đội đã tham gia ứng cứu 4 sự cố thiên tai, giải cứu thành công 22 người dân bị cô lập, mắc kẹt do lũ, đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, Đội đã hỗ trợ di dời 100 hộ dân đến nơi an toàn...

Sau những phút giây sinh tử mong manh, cứu giúp được người dân, với họ đã là một chiến công vang dội. Mà phần thưởng lớn lao nhất, có lẽ là tình cảm sẻ chia, lời cảm ơn, động viên của chính nạn nhân, đã tạo thêm sức mạnh niềm tin để cổ vũ họ luôn sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống, dù là ngày hay đêm.

Những người hùng thầm lặng

Cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân tổ chức di dời trẻ em xã Nông Cống đến nơi an toàn.

Như chia sẻ của chị Bùi Thị Chiến (SN 1976) ở thôn Triu, xã Điền Lư: “Từ tận đáy lòng, gia đình tôi bày tỏ lòng biết ơn đến cấp ủy Đảng, chính quyền, công an địa phương, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã ứng cứu, giúp đỡ trong lúc nguy nan, hoạn nạn. Thực sự nếu không được ứng cứu kịp thời, gia đình tôi sẽ chẳng sống được thêm ngày nào nữa”.

Khoảng 3h chiều 29/9, khi 6 người trong gia đình chị Chiến (có 2 cháu nhỏ) đang ở trong ngôi nhà được xây tạm bợ trên cồn Đồng Bàn thì lũ từ thượng nguồn ập về. Dòng nước xiết nhanh chóng bao vây, cô lập căn nhà khỏi đường giao thông, cầu vượt suối. Lúc ấy, với gia đình chị mỗi giờ phút trôi qua nặng nề đến cả ngàn cân. Căn nhà mỗi lúc rung lắc càng mạnh, không ai dám chắc có thể trụ vững để bao bọc 6 tính mạng người nhỏ bé giữa mênh mang nước lũ gầm gào.

Những người hùng thầm lặng

Cảnh sát PCCC&CNCH căng dây cứu hộ gia đình chị Bùi Thị Chiến ở xã Điền Lư.

Có mặt tại hiện trường, trong điều kiện thiếu phương tiện dưới nước, vì còn phải ưu tiên cho khu vực khác nguy hiểm hơn, trong khi thuyền mảng thô sơ tại chỗ không thể vượt qua cơn lũ, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 10 đã nhanh chóng tìm cách ứng cứu. Ngay tức khắc, những con “rái cá” của Đội đã mang theo áo phao, dây thừng, cùng nhiều thiết bị chuyên dụng băng qua dòng nước xiết lạnh tiếp cận nạn nhân.

Một cung đường cứu nạn cứu hộ nhanh chóng được thiết lập bằng sức người. Qua gần 2 giờ bền bỉ, 6 người trong gia đình chị Chiến lần lượt được cán bộ, chiến sĩ đưa đến nơi an toàn.

Những người hùng thầm lặng

Trong vụ ứng cứu ấy, rất nhiều người dân đứng trên bờ đã bày tỏ lo lắng, sự thán phục trước tinh thần gan dạ, quả cảm, mưu trí của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH. Họ hy vọng, trong lúc bơi qua dòng nước xiết, người chiến sĩ được an toàn trước những đồ vật, cây cối từ phía thượng nguồn đang cuồn cuộn lao về...

Khó kể hết gian nguy, những lần ứng cứu sự cố thiên tai do bão số 10 gây ra của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Ở đó còn là những lần lao vào đống đổ nát trong vụ lốc xoáy trên địa bàn thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang để cứu người bị nạn đưa đến bệnh viện, là lần bền bỉ trong đêm tối để ứng cứu, giúp đỡ người dân ở vùng lũ Nông Cống...

Những người hùng thầm lặng

Sau gần 2 giờ giải cứu, 6 người trong gia đình chị Chiến được đưa đến nơi an toàn.

Tính từ ngày 29/9 đến trưa 1/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cứu sống kịp thời 7 nạn nhân bị mái tôn, cấu kiện sập đổ đè lên người; ứng cứu thành công 278 người dân bị mắc kẹt, cô lập trong nước lũ; di chuyển hơn 783 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn; tìm kiếm được 2 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Đồng thời di chuyển nhiều cây xanh bị đổ chắn ngang các tuyến đường giao thông đảm bảo giao thông thông suốt...

Cũng trong những ngày ảnh hưởng của mưa bão số 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu sự cố thiên tai, cứu người, cứu tài sản ở khắp các vùng, miền trong tỉnh. Đó còn là sự hy sinh của Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3 - ông Nguyễn Ngọc Hùng cho bình yên, hạnh phúc Nhân dân...

Những người hùng thầm lặng

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ cung cấp lương thực cho người dân xã Nông Cống bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Có lẽ phải hơn 10 năm rồi, Thanh Hóa mới phải hứng chịu dồn dập và nặng nề thiên tai như thế. Khi mà hậu quả từ cơn bão số 5 còn in hằn dấu vết trên những thân đê sụt lở nứt toác, những cánh đồng xác xơ thì mưa bão số 10 ập đến kéo theo bao thiệt hại nặng nề. Đó là những ngày buồn ảm đạm trong mất mát, đau thương của những làng mạc, phố xá trắng băng nước ngập, những công trình công sở, nhà cửa bị sập, tốc mái, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị mất trắng...

Nhưng đó cũng là những ngày thắp lên ánh sáng niềm tin, tình người ở một xã hội nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau, bởi những việc làm, nghĩa cử, sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Họ thực sự là những người hùng thầm lặng che chắn, bảo vệ cuộc sống Nhân dân trong ngày thiên tai, lũ lụt. Để cùng hòa chung quyết tâm thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng là quan tâm chăm lo cuộc sống Nhân dân, đặt đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết...

Từ tận đáy lòng, gia đình tôi bày tỏ lòng biết ơn đến cấp ủy Đảng, chính quyền, công an địa phương, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã ứng cứu, giúp đỡ trong lúc nguy nan, hoạn nạn. Thực sự nếu không được ứng cứu kịp thời, gia đình tôi sẽ chẳng sống được thêm ngày nào nữa.
Chị Bùi Thị Chiến, thôn Triu, xã Điền Lư

Ghi chép của Đỗ Đức

Từ khóa:

#Cảnh sát PCCC #Cán bộ #Ứng cứu #chiến sĩ #công an tỉnh Thanh Hóa #Nạn nhân #Tính mạng #Gia đình #người dân #Công an nhân dân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn hiện hữu trong lòng Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Họ không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, mà còn gắn bó với dân bằng những việc làm...
Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Đời sống - Xã hội
Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến hàng trăm nghìn khách hàng mất điện. Cùng với nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công đoàn ngành Điện cũng đã...
Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cơn bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Nông Cống và xã Thắng Lợi chìm trong biển nước. Trong đó xã Nông Cống có 3.200 hộ và xã Thắng Lợi có hơn 900 hộ dân bị ngập sâu, cuộc sống của...
Bộn bề sau lũ dữ

Bộn bề sau lũ dữ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mưa bão đi qua để lại phía sau là những bộn bề, ngổn ngang và nỗi đau mất mát hằn rõ trong ánh mắt, dáng vẻ bần thần của những người dân vùng thiên tai. Song, từ trong hoạn nạn, sự sẻ chia, chung tay kịp thời của chính quyền, lực lượng vũ trang và...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long