Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo đón lễ Giáng sinh năm 2025

Tối 24/12, tại Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến chung vui, chúc mừng Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa cùng các linh mục, chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo nhân dịp Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2025 và chào đón năm mới 2026.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các linh mục, chức sắc, chức việc cùng đồng bào Công giáo trong tỉnh nhân dịp Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2025.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và phường Hạc Thành.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh về chung vui, chúc mừng Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2025.

Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, các vị chức sắc, chức việc Giáo phận Thanh Hóa dự Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2025.

Trong niềm vui hân hoan của Lễ Giáng sinh năm 2025 và chuẩn bị đón chào năm mới 2026, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các linh mục, chức sắc, chức việc cùng đồng bào Công giáo đón Lễ Giáng sinh năm 2025 an lành, hạnh phúc và nhận nhiều Hồng ân của Thiên chúa.

Đông đảo Nhân dân và bà con giáo dân có mặt tại Tòa Giám mục Thanh Hóa hòa vào không khí giáng sinh.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận, sẻ chia của Giám mục Nguyễn Đức Cường và các vị linh mục, chức sắc, chức việc cùng đông đảo bà con giáo dân trong tỉnh. Chính vì thế, mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, giữa đồng bào lương - giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng được vun đắp, gắn bó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2025.

Đặc biệt, những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2025 và những năm qua có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo dưới sự dẫn dắt của Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, sự hướng dẫn của các linh mục. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp ấy. Đồng thời mong muốn Giáo phận và đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy những giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp đã có, thực hiện tốt đường hướng hành đạo đã được Giáo hội Công giáo Việt Nam xác tín, đó là: “Đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với dân tộc; cùng chia sẻ với những khó khăn của xã hội, coi đó như là một công việc của chính mình” luôn sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, thực hiện đường hướng “sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa lung linh trong đêm giáng sinh.

Vui mừng, phấn khởi trong ngày lễ trọng đại của đồng bào Công giáo được Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng, thay mặt các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc cùng bà con giáo dân toàn Giáo phận Thanh Hóa, Linh mục Bùi Huy Cường, Trưởng hạt, Giáo hạt Chính tòa, Giáo phận Thanh Hóa trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành tình cảm đến chung vui, chúc mừng đồng bào Công giáo - đây là món quà tinh thần đặc biệt đối với đồng bào Công giáo trong ngày lễ Giáng sinh.

Linh mục Bùi Huy Cường phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tự hào về bước phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thanh Hóa và những đóng góp của đồng bào Công giáo vào những thành tựu chung của tỉnh nhà, Linh mục Bùi Huy Cường khẳng định, Giáo phận Công giáo Thanh Hóa sẽ tiếp tục quan tâm chỉ dẫn các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; đồng hành, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh hiện đại và hạnh phúc.

Phong Sắc