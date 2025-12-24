Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo đón lễ Giáng sinh năm 2025

Phong Sắc
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tối 24/12, tại Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến chung vui, chúc mừng Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa cùng các linh mục, chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo nhân dịp Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2025 và chào đón năm mới 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo đón lễ Giáng sinh năm 2025

Tối 24/12, tại Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến chung vui, chúc mừng Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa cùng các linh mục, chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo nhân dịp Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2025 và chào đón năm mới 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo đón lễ Giáng sinh năm 2025

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các linh mục, chức sắc, chức việc cùng đồng bào Công giáo trong tỉnh nhân dịp Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2025.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và phường Hạc Thành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo đón lễ Giáng sinh năm 2025

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh về chung vui, chúc mừng Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo đón lễ Giáng sinh năm 2025

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo đón lễ Giáng sinh năm 2025

Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, các vị chức sắc, chức việc Giáo phận Thanh Hóa dự Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2025.

Trong niềm vui hân hoan của Lễ Giáng sinh năm 2025 và chuẩn bị đón chào năm mới 2026, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các linh mục, chức sắc, chức việc cùng đồng bào Công giáo đón Lễ Giáng sinh năm 2025 an lành, hạnh phúc và nhận nhiều Hồng ân của Thiên chúa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo đón lễ Giáng sinh năm 2025

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo đón lễ Giáng sinh năm 2025

Đông đảo Nhân dân và bà con giáo dân có mặt tại Tòa Giám mục Thanh Hóa hòa vào không khí giáng sinh.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận, sẻ chia của Giám mục Nguyễn Đức Cường và các vị linh mục, chức sắc, chức việc cùng đông đảo bà con giáo dân trong tỉnh. Chính vì thế, mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, giữa đồng bào lương - giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng được vun đắp, gắn bó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo đón lễ Giáng sinh năm 2025

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2025.

Đặc biệt, những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2025 và những năm qua có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo dưới sự dẫn dắt của Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, sự hướng dẫn của các linh mục. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp ấy. Đồng thời mong muốn Giáo phận và đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy những giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp đã có, thực hiện tốt đường hướng hành đạo đã được Giáo hội Công giáo Việt Nam xác tín, đó là: “Đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với dân tộc; cùng chia sẻ với những khó khăn của xã hội, coi đó như là một công việc của chính mình” luôn sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, thực hiện đường hướng “sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo đón lễ Giáng sinh năm 2025

Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa lung linh trong đêm giáng sinh.

Vui mừng, phấn khởi trong ngày lễ trọng đại của đồng bào Công giáo được Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng, thay mặt các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc cùng bà con giáo dân toàn Giáo phận Thanh Hóa, Linh mục Bùi Huy Cường, Trưởng hạt, Giáo hạt Chính tòa, Giáo phận Thanh Hóa trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành tình cảm đến chung vui, chúc mừng đồng bào Công giáo - đây là món quà tinh thần đặc biệt đối với đồng bào Công giáo trong ngày lễ Giáng sinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo đón lễ Giáng sinh năm 2025

Linh mục Bùi Huy Cường phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tự hào về bước phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thanh Hóa và những đóng góp của đồng bào Công giáo vào những thành tựu chung của tỉnh nhà, Linh mục Bùi Huy Cường khẳng định, Giáo phận Công giáo Thanh Hóa sẽ tiếp tục quan tâm chỉ dẫn các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; đồng hành, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh hiện đại và hạnh phúc.

Phong Sắc

Từ khóa:

#Giáo phận Thanh Hóa #Đồng bào #Giám mục Nguyễn Đức Cường #Chủ tịch UBND tỉnh #Lãnh đạo tỉnh #Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy #Giáng sinh #Chúc mừng #MTTQ #Linh mục

Chủ đề Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý sự cố hóa chất

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý sự cố hóa chất

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy nổ, sự cố hóa chất trong quá trình sản xuất, ngày 26/12, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý rò rỉ hóa chất tại Nhà máy nước Hàm Rồng.
Đồn Biên phòng Pù Nhi được vinh danh toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Đồn Biên phòng Pù Nhi được vinh danh toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tối 25/12, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã long trọng tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2025”, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...
Xây dựng và phát triển Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trở thành trung tâm nghiên cứu nông nghiệp thuộc nhóm hàng đầu khu vực Miền Trung

Xây dựng và phát triển Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trở thành trung tâm nghiên cứu nông nghiệp thuộc nhóm hàng đầu khu vực Miền Trung

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/12, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh