Tỏa sáng tinh thần cống hiến, nhiệt huyết vì sự nghiệp “trồng người”

Trên khắp các vùng miền của xứ Thanh và ở tất cả các bậc học, ngành giáo dục đều có những tấm gương sáng về tinh thần cống hiến, nhiệt huyết, hết mình vì sự nghiệp “trồng người”.

Cô giáo Lê Thị Hòa, giáo viên Trường THCS Trần Phú vinh dự tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2021-2025.

Sau khi tốt nghiệp sư phạm, năm 1995 cô giáo trẻ Nguyễn Thị Vinh được về công tác tại Trường Mầm non Điền Trung, huyện Bá Thước cũ. Tròn 30 năm gắn bó với nghề, trải qua nhiều vị trí công tác, cô hiện là Hiệu trưởng Trường Mầm non Điền Lư, xã Điền Lư. Bằng tình yêu nghề, mến trẻ, cô đã lãnh đạo tập thể nhà trường ngày càng phát triển, được tỉnh và ngành giáo dục nhiều lần tặng bằng khen, cờ thi đua, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới trong quản lý, giảng dạy và học tập”...

Cô Nguyễn Thị Vinh chia sẻ: “Dù ở bất cứ cương vị nào tôi cũng luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình, luôn suy nghĩ, tìm hiểu thực tế, nghiên cứu thực trạng, tìm ra những biện pháp cụ thể, phù hợp để áp dụng thực hiện có hiệu quả cao nhất”.

Cô Vinh còn tích cực thăm lớp, dự giờ để giúp giáo viên nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy. Tìm tòi, học hỏi để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý, dạy học. Tự học, tự bồi dưỡng, viết sáng kiến kinh nghiệm, 6 năm liên tục cô có sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh và được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

Với tấm lòng nhân ái, năm học vừa qua cô đã cùng với cán bộ, giáo viên làm tốt công tác vận động quyên góp, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật tham gia các chương trình từ thiện, nhân đạo với tổng kinh phí 33 triệu đồng. Ngoài ra, cô còn đề xuất công đoàn nhà trường cùng phối hợp kêu gọi quyên góp ủng hộ 1 giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 8 triệu đồng, ủng hộ 1 học sinh khuyết tật 2 triệu đồng, nuôi ăn 4 học sinh...

Với những đóng góp của mình, cô giáo Nguyễn Thị Vinh vinh dự là một trong những cá nhân điển hình của ngành giáo dục Thanh Hóa tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tại Trường THCS Trần Phú, xã Nông Cống, cô giáo Lê Thị Hòa luôn được đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh quý mến, tin tưởng. Cô là một trong những tấm gương nhà giáo điển hình “say” chuyên môn, đam mê nghiên cứu, trong suốt quá trình công tác, bản thân cô đã nhiều năm tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và được hội đồng khoa học các cấp công nhận, có nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học để truyền cảm hứng cho học sinh. Trong đó, các đề tài sáng kiến: “Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập Hóa học nâng cao”; “Hướng dẫn học sinh làm bài tập dạng hỗn hợp gồm kim loại lưỡng tính và kim loại hòa tan vào nước”; “Rèn kỹ năng làm các dạng bài tập về xác định công thức hóa học ở trường THCS”... đã được áp dụng thành công tại Trường THCS Trần Phú và một số trường trong địa bàn huyện Nông Cống (cũ) thông qua việc tổ chức các lớp chuyên đề, chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi trong toàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cũng như mũi nhọn môn Khoa học tự nhiên.

Cô giáo Lê Thị Hòa chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc vì mỗi ngày được đến trường cùng học trò khám phá tri thức mới. Với tôi, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là sự kết nối với tâm hồn, khơi gợi niềm đam mê, khát khao học hỏi của các em học sinh. Trong mỗi giai đoạn khác nhau, đòi hỏi người thầy phải đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp giúp học trò thích ứng với bối cảnh mới, khi nền giáo dục đang đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển”.

Năm 2023, thầy giáo Lê Trọng Vinh, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Thiệu Hóa (nay thuộc địa bàn xã Thiệu Hóa) vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”. Thầy Vinh chia sẻ: “Ngữ văn là môn học đòi hỏi sự tinh tế và cảm xúc. Do đó, giáo viên phải là người dẫn dắt để mỗi giờ học trở thành một hành trình khám phá tri thức. Người thầy không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách cảm, cách sống, khơi dậy trong học trò tình yêu với văn chương, với con người và cuộc sống”.

Hơn hai thập kỷ cống hiến, thầy Vinh không chỉ dạy học sinh viết nên những bài văn hay, mà còn dạy các em viết nên một cuộc đời đẹp, bằng nhân cách, bằng niềm tin và sự tử tế.

Thanh Hóa hiện có hơn 57.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các bậc học. Trong đó, có rất nhiều tấm gương các thầy, cô giáo ngày đêm trăn trở, tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục. Dù giảng dạy ở đâu, bất cứ cương vị nào, dù phải vượt qua muôn vàn khó khăn, vất vả, các thầy cô vẫn luôn giữ trọn ngọn lửa đam mê, tâm huyết với nghề, miệt mài thi đua lao động sáng tạo vì một điều giản dị: Tất cả vì học sinh thân yêu.

Bài và ảnh: Linh Hương