Xứng đáng là “cầu nối” ý Đảng - lòng dân

Với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên và tấm lòng cống hiến vì cộng đồng, nhiều bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận (TBCTMT) đã làm tốt vai trò “cầu nối” giữa ý Đảng, lòng dân, được dân tin, dân quý, dân yêu.

Trưởng ban công tác mặt trận thôn Kim Phú Na, xã Hà Trung Dương Văn Hùng (ngoài cùng bên trái) tích cực vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng thôn NTM.

Gần 30 năm được “Đảng cử, dân tin” làm bí thư chi bộ, TBCTMT thôn Bến Sung 4 (xã Như Thanh), ông Nguyễn Văn Xã đã cùng cấp ủy lãnh đạo chi bộ, khu dân cư (KDC) triển khai và thực hiện nhiều cách làm hay, thiết thực trong giải quyết các công việc của người dân. Ông đã trực tiếp cùng với các đảng viên trong chi bộ và thành viên ban CTMT “đến từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người” để “nói” cho Nhân dân hiểu, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng KDC kiểu mẫu.

Ông Xã cho biết: “Tôi luôn tâm niệm, muốn làm việc có hiệu quả, trước tiên người cán bộ phải gương mẫu, luôn giữ uy tín để người dân tin tưởng, nghe theo. Các hoạt động của mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân dân, phải gần dân và phải luôn đặt quyền lợi của dân lên trên hết thì mọi việc mới thành công”. Vì vậy, trong triển khai công việc, ông luôn chú trọng đến chất lượng, thực chất, tính bền vững trên cơ sở khảo sát đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của thôn, từ đó xác định các nhiệm vụ cụ thể, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không chạy theo thành tích. Công tác tuyên truyền được vận dụng linh hoạt, mọi lúc, mọi nơi, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong thôn để xây dựng thành công mô hình. Từ sự kiên trì vận động của ông và các thành viên, người dân đã nhiệt tình tham gia xây dựng KDC kiểu mẫu. Giai đoạn 2020-2025, Nhân dân thôn Bến Sung 4 đã hiến đất, hoa màu, tiền, cùng với nguồn vốn của Nhà nước mở rộng, bê tông hóa hơn 2,5km đường giao thông; xây dựng, lắp đặt 5 tuyến đường “Ánh sáng an ninh”, với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng.

Ông Xã còn vận động Nhân dân tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19, hỗ trợ đồng bào bị bão lụt với số tiền gần 65 triệu đồng; ủng hộ gần 30 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuyên truyền, vận động 67 hộ dân đồng thuận nhận tiền hỗ trợ bồi thường phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh và huyện Như Thanh (cũ). Tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, chủ trì hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ở KDC một cách thấu tình, đạt lý; tích cực tham gia cài đặt và sử dụng các ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo Đề án 06 giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 của Chính phủ...

Đến thôn Kim Phú Na (xã Hà Trung), hỏi TBCTMT Dương Văn Hùng, ai cũng khen ngợi. Không chỉ nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì công việc, anh Hùng còn luôn tích cực vận động Nhân dân phát triển kinh tế, tích cực XDNTM.

Sinh năm 1982, nhưng anh đã có 15 năm làm bí thư chi bộ, TBCTMT. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, anh được Nhân dân tiếp tục tín nhiệm giữ chức TBCTMT. Theo anh, muốn dân tin, làm theo và đạt kết quả như mong muốn, công tác tuyên truyền phải liên tục, sâu sát, thực tế và thấu hiểu dân, không chỉ là hô hào một chiều mà phải biến thành hành động “mưa dầm thấm sâu”, biến lời nói thành niềm tin và hành động chung của người dân, lấy lợi ích dân làm trọng tâm. Để bà con trong thôn phát triển kinh tế, anh tích cực và chủ động phối hợp phổ biến kiến thức về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất...

Trong xây dựng thôn NTM giai đoạn 2022-2025, anh Hùng đã cùng các tổ chức đoàn thể “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” tuyên truyền, vận động các hộ dân trong thôn, con em xa quê hiến đất, phá dỡ tường rào đóng góp gần 5 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng mới nhà văn hóa; trồng và chăm sóc đường hoa, cây xanh; lắp đặt đường điện chiếu sáng... Tâm huyết và bền bỉ, TBCTMT Dương Văn Hùng đã góp phần đưa thôn Kim Phú Na hoàn thành các tiêu chí thôn NTM (năm 2023), phấn đấu xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu vào năm 2027.

Có rất nhiều bí thư chi bộ, TBCTMT tiêu biểu ở KDC có tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Tuy độ tuổi, thời gian cống hiến cho công tác Đảng, mặt trận khác nhau nhưng “ngọn lửa” cống hiến luôn cháy bỏng trong họ. Trong mọi hoàn cảnh, họ vẫn là những người tiên phong, gương mẫu, là “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân.

Bài và ảnh: Hoài Linh