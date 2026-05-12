Bí thư chi bộ bản Ngàm đi trước, làm trước

Từ vận động Nhân dân xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, giúp nhau phát triển kinh tế, rồi hiến đất mở đường, hay phong trào bảo vệ đường biên mốc giới, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Ngàm, xã Tam Thanh Lò Văn Piên (SN 1983) đã gương mẫu đi đầu và được người dân tin tưởng, làm theo.

Bản Ngàm, xã biên giới Tam Thanh ở nơi trập trùng núi cao, tiếp giáp biên giới Việt - Lào. Do điều kiện giao thông khó khăn, lại thường xuyên sạt lở vào mùa mưa bão, trình độ dân trí còn chưa đồng đều, tập quán canh tác còn lạc hậu, nên đời sống người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi cả bản có 339 hộ dân với gần 700 nhân khẩu, nhưng chỉ có 23ha đất trồng lúa, không thể chủ động được nhu cầu lương thực. Những mùa giáp hạt trước năm 2019, phần lớn các hộ gia đình trong bản phải trông chờ vào nguồn hỗ trợ gạo của Nhà nước, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Tốt nghiệp THPT rồi có điều kiện được đi làm ở nhiều nơi, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Lò Văn Piên nhận ra nguyên nhân chủ yếu của tình trạng dù đã được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ đặc biệt, nhưng bản vẫn nghèo. Và anh kiên định, chỉ khi dân bản thay đổi lối nghĩ cách làm, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước, tự lực vươn lên thì bản mới khá lên được. Nghĩ là làm, anh đã họp bàn trong chi ủy, chi bộ thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo ban quản lý bản, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, vận động người dân nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Muốn người dân tin tưởng làm theo, bản thân Bí thư Piên và những đảng viên trong chi bộ bản Ngàm đã tiên phong đi trước, làm trước. Đầu tiên là ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tập trung thâm canh cây nứa, vầu, rồi ứng dụng các kỹ thuật bón phân, đưa giống mới để trồng lúa nước hai vụ. Tiếp đến là đầu tư làm chuồng trại, chăm sóc bảo vệ gia súc... Nhờ đó, năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi ngày càng được nâng cao. Bằng cách làm này, từ năm 2020 đến nay, người dân bản Ngàm đã không phải dựa vào nguồn hỗ trợ lương thực của Nhà nước trong những ngày giáp hạt.

Đi cùng với chỉ đạo phát triển sản xuất, Chi bộ bản Ngàm vận động Nhân dân thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, tạo nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất thông qua hình thành các tổ tiết kiệm theo nhóm hộ gia đình. Cách làm này nhanh chóng được đông đảo người dân tin tưởng, làm theo, góp phần xóa bỏ tư duy làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, hoặc không muốn thoát nghèo để trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Thông qua mô hình này, nhiều hộ gia đình đã được vay vốn, mua thêm trâu, bò, lợn, gà để phát triển chăn nuôi. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của người dân trong bản đã đạt 29 triệu đồng/năm, bản chỉ còn 7 hộ nghèo.

Khi thu nhập của người dân được cải thiện, Bí thư Piên đã bàn và thống nhất với chi bộ vận động Nhân dân hiến đất và tham gia đóng góp ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn. Cùng với nguồn hỗ trợ xi măng của Nhà nước, đến nay bản Ngàm đã bê tông hóa toàn bộ đường bản ngõ xóm với nhiều dài gần 4km theo tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Cũng trong thời gian qua, Bí thư Piên đã cùng với đảng viên trong chi bộ bản Ngàm vận động Nhân dân xây dựng chuồng trại, đưa gia súc, gia cầm nuôi nhốt bên ngoài khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, định kỳ tổ chức quét dọn đường bản, trồng hoa ven đường, tạo cảnh quan, không gian nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Bí thư Piên bộc bạch: “Hầu như trong mọi phong trào, khi chi bộ tổ chức phát động, người dân đều tích cực hưởng ứng, tham gia. Mà muốn người dân tham gia, mình và đảng viên trong chi bộ phải tiên phong đi trước, làm trước, từ phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, hiến đất mở đường, hay phong trào khuyến học khuyến tài, rồi cùng nhau tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới... Thông qua các phong trào không những giúp người dân cải thiện thu nhập, diện mạo nông thôn thêm khang trang, sạch đẹp mà tình đoàn kết, gắn bó trong Nhân dân cũng ngày càng được củng cố, bền chặt hơn".

Bài và ảnh: Đồng Thành