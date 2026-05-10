Đông Sơn thi đua học tập và làm theo Bác

Lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác làm “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động, thời gian qua, cán bộ, đảng viên phường Đông Sơn luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong công việc. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình, gương cá nhân tiêu biểu học và làm theo Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng đô thị văn minh, chi bộ tổ dân phố Hàm Hạ đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Hàm Hạ, cho biết: Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp dân và hoạt động cộng đồng, qua đó lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong đời sống Nhân dân. Đồng thời, tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu phố văn minh, an toàn, kiểu mẫu; huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, chỉnh trang hạ tầng khu dân cư.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ luôn phát huy tinh thần gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Kết quả, tổ dân phố Hàm Hạ đã vận động Nhân dân hiến 635m2 đất để mở rộng đường giao thông; tháo dỡ 26 cổng ngõ, 24 công trình phụ và 7 nhà cấp bốn; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động. Đồng thời, lắp đặt 483 đế cờ dọc các tuyến ngõ, 105 mắt camera an ninh với tổng kinh phí trên 180 triệu đồng. Đến nay, khu dân cư đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận khu phố kiểu mẫu.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, anh Nguyễn Quý Linh, tổ dân phố Thọ Phật nỗ lực vượt khó, hăng say lao động, tích cực thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương. Kể về buổi đầu lập nghiệp, anh Linh chia sẻ: “Trước đây, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu vốn sản xuất nên việc tìm hướng phát triển kinh tế gặp nhiều trở ngại. Gia đình trồng cây dược liệu nhưng năng suất thấp, đầu ra không ổn định. Từ khi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật do chính quyền và hội nông dân tổ chức, tôi mạnh dạn chuyển đổi 2ha đất trồng lúa, dược liệu sang trồng đào, quất và bưởi Diễn... Từ vài trăm gốc ban đầu, đến nay gia đình tôi đã phát triển 1.500 gốc đào, trên 1.000 gốc quất và 100 gốc bưởi Diễn. Bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí, mô hình cho thu lãi khoảng 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động và 10 lao động thời vụ tại địa phương”.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, phường Đông Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân, đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với chức trách, nhiệm vụ; xác định rõ mục tiêu, tiến độ, kết quả thực hiện, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá cuối năm. Ban Thường vụ Đảng ủy phường phân công các đồng chí cấp ủy thường xuyên dự sinh hoạt tại cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã gắn việc học tập với làm theo Bác thông qua triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; đồng thời tập trung giải quyết đơn thư, xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân...

Phường Đông Sơn đã đăng ký và triển khai 104 mô hình, phong trào, việc làm điển hình tiên tiến. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả thiết thực trong xây dựng môi trường “xanh - sạch - đẹp”, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Tiêu biểu như: “Khu văn hóa - thể thao cộng đồng kiểu mẫu” tại tổ dân phố Cao Sơn; mô hình bệnh viện “xanh - sạch - đẹp” tại Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn; xây dựng trường học “xanh - sạch - đẹp - thân thiện” tại Trường THPT Đông Sơn 1; các mô hình “Tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự”, “Camera an ninh”, “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”...

Các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt với nhiều mô hình, phần việc hiệu quả như: hội nông dân với “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”; hội LHPN với phong trào “5 không, 3 sạch”, thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi; công đoàn với mô hình “Nâng cao hiệu quả đại diện, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ”; đoàn thanh niên với “Tuyến đường đô thị văn minh”...

Với tinh thần “nói đi đôi với làm”, “gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân”, việc học tập và làm theo Bác tại phường Đông Sơn đã trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển sâu rộng. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bài và ảnh: Thanh Huê