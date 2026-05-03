Tân Tiến thi đua học và làm theo Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xã Tân Tiến xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Chi bộ thôn 19 vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng, nâng cấp tuyến đường trục thôn.

Đảng bộ xã Tân Tiến hiện có 38 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với trên 850 đảng viên, trong đó có 24 chi bộ nông thôn. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên theo phương châm “rõ người, rõ việc”; tăng cường giao ban với bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các thôn nhằm nắm bắt nhanh và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Cùng với đó, Đảng ủy xã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn 19 Phạm Văn Thịnh cho biết: “Chi bộ có 27 đảng viên. Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, chi bộ đã lồng ghép nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng và phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế và thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Năm 2026, chi bộ tập trung vào duy trì và nâng cao các tiêu chí: Vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, mở rộng đường giao thông, xây dựng rãnh thoát nước, trồng hoa hai bên đường. Hiện nay, các tuyến đường giao thông trong thôn 19 đã được kiên cố hóa; hệ thống thủy lợi đạt chuẩn. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 71,5 triệu đồng; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% số hộ có đủ công trình vệ sinh. Thôn 19 phấn đấu năm 2027 hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu”.

Xác định “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cấp ủy, chính quyền xã không ngừng đổi mới phương thức dân vận, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Cán bộ không chỉ “nói cho dân nghe” mà cùng dân làm, cùng dân chia sẻ khó khăn. Mô hình “chính quyền thân thiện”, những buổi đối thoại trực tiếp của người đứng đầu với người dân chính là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân. Công tác “Dân vận khéo” đã khơi dậy mạnh mẽ sức dân, giúp người dân tự giác hiến đất, đóng góp ngày công và kinh phí xây dựng quê hương. Việc công khai, minh bạch trong huy động nguồn lực thực hiện các công trình phúc lợi được thực hiện nghiêm túc, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Việc học tập và làm theo Bác sâu rộng tại xã Tân Tiến đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Năm 2025 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 67,45 triệu đồng/năm. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 7,5%, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực; nông nghiệp thủy sản 31,3%; công nghiệp xây dựng 34,6%; thương mại, dịch vụ 34,1%. Giá trị thu nhập trên 1ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ước đạt 206 triệu đồng. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn 10ha, đạt 100% kế hoạch. Xã đã vận động Nhân dân đóng góp hơn 1,4 tỷ đồng, hiến hàng trăm m2 đất, phá dỡ tường rào, công trình phụ mở rộng gần 2km đường giao thông với bề rộng từ 3-4m... góp phần đưa diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Sau 10 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 4.703 hồ sơ; trong đó, tiếp nhận trực tuyến 4.576 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,3%. Đã giải quyết đúng và trước hạn 4.606 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 22 hồ sơ, trả lại/xin rút 65 hồ sơ, chỉ có 10 hồ sơ giải quyết quá hạn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Tiến Trương Thị Hiền chia sẻ: “Học và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc cụ thể, gắn với chức trách của từng cán bộ, đảng viên; lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân, kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo thực chất. Năm 2026, Đảng ủy xã sẽ tập trung triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cụ thể hóa bằng chương trình hành động, khâu đột phá, và nghị quyết chuyên đề, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng xã Tân Tiến phát triển nhanh, bền vững”.

Bài và ảnh: Phan Nga