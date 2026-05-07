Gương sáng cựu chiến binh làm theo lời Bác

Với tinh thần “Học Bác một đời, học Bác mãi mãi”, những người lính Cụ Hồ không chỉ kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực, tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống để mọi người noi theo. Cựu chiến binh (CCB) Lê Duy Lâm ở khu phố 7, xã Thiệu Trung là một trong số đó.

CCB Lê Duy Lâm (bên trái) luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương.

Phát huy phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ”, năm 1982 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương sinh sống, CCB Lê Duy Lâm luôn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua tại khu dân cư. Với ông, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, không phải là những điều lớn lao, xa vời mà bắt đầu từ những hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày.

"Tôi luôn khắc ghi lời Bác dạy “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, để rèn luyện bản thân luôn nỗ lực, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, khi có chủ trương mở rộng và nâng cấp tuyến tỉnh lộ 502 nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gia đình tôi đã tự nguyện hiến 30m2. Đồng thời tháo dỡ tường rào và kho đựng hàng trị giá trên 230 triệu đồng, mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào. Bởi tôi nghĩ, muốn tuyên truyền, vận động Nhân dân làm theo thì trước hết bản thân phải gương mẫu đi đầu”, ông Lâm chia sẻ.

Hành động trách nhiệm, nghĩa tình ấy của ông Lâm không chỉ thể hiện rõ tinh thần gương mẫu của CCB mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Từ việc làm gương của gia đình ông, nhiều gia đình trong khu phố cũng tự nguyện hiến gần 100m2 đất có giá trị, đồng thời đóng góp ngày công cùng địa phương hoàn thiện tiêu chí giao thông, góp phần làm cho diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Bên cạnh đó, ông cũng thường xuyên đóng góp ý kiến xây dựng, tích cực tham gia các hoạt động do Hội CCB phát động; vận động hội viên phát huy truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, cùng nhau giúp đỡ phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, vận động mọi người có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và có nhiều đóng góp để xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Không chỉ gương mẫu trong các phong trào xã hội, CCB Lê Duy Lâm còn là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế. Với ý chí và nghị lực của người lính Cụ Hồ, ông đã vượt qua mọi khó khăn, bươn trải nhiều ngành nghề khác nhau để phát triển kinh tế ổn định. Nhờ sự cần cù, chịu khó và uy tín trong buôn bán, cửa hàng kinh doanh nông sản của gia đình ông ngày càng phát triển. Gia đình ông cũng tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ bà con trong khu phố phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống và tích cực tham gia, đóng góp các hoạt động xã hội tại địa phương. Những việc làm của CCB Lê Duy Lâm tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống hằng ngày.

“Tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Bác “phải không ngừng học hỏi, lao động, sáng tạo”, vì thế bản thân phải nỗ lực cố gắng, hoàn thiện mình mỗi ngày. Trong cuộc sống, tôi sống giản dị, chan hòa, đoàn kết với bà con lối xóm; gương mẫu trong xây dựng gia đình văn hóa, nỗ lực lao động để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, đồng thời đóng góp cho sự phát triển chung của quê hương. Với tôi, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của người lính Cụ Hồ trên mặt trận mới”, CCB Lê Duy Lâm chia sẻ.

Bài và ảnh: Trung Hiếu