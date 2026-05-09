Người cao tuổi nêu gương sáng trong phát triển kinh tế

Phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Thiệu Quang đã tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, trong đó nổi bật là phong trào “NCT làm kinh tế giỏi”. Từ phong trào này, nhiều hội viên không chỉ gương mẫu trong đời sống mà còn mạnh dạn phát triển kinh tế, trở thành những điển hình tiêu biểu, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, XDNTM ở địa phương.

Mô hình kinh tế của hộ gia đình ông Hoàng Văn Thanh, hội viên NCT thôn Chấn Long mang lại hiệu quả cao.

Hội NCT xã Thiệu Quang hiện có 5.244 hội viên, sinh hoạt tại 29 chi hội. Với lợi thế về kinh nghiệm, sự từng trải và uy tín trong cộng đồng, hội viên NCT luôn phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào ở cơ sở. Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiều hội viên còn trực tiếp tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Tiêu biểu trong phong trào là ông Hoàng Văn Thanh, hội viên NCT thôn Chấn Long. Thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, ông đã mạnh dạn nhận 5.500m2 đất trũng, khó canh tác để cải tạo, xây dựng mô hình trang trại tổng hợp. Những năm đầu triển khai, do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, mô hình gặp không ít khó khăn, có thời điểm dịch bệnh khiến gia đình ông thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, không nản chí, ông đã chủ động tìm tòi, học hỏi, tham gia các lớp tập huấn, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ đó, mô hình kinh tế của gia đình ông từng bước phát triển và mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiện nay, trang trại của gia đình ông trồng 100 gốc dừa xiêm, 50 gốc mít Thái, 50 gốc bưởi Diễn; nuôi hơn 500 con ba ba; nuôi cá, lợn... Bình quân mỗi năm, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về trên 200 triệu đồng. Mô hình kinh tế của gia đình ông Thanh không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương, được nhiều hội viên đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Xác định phong trào “NCT làm kinh tế giỏi” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội NCT xã Thiệu Quang đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Hội thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật; hướng dẫn hội viên áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động. Bên cạnh đó, hội còn tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ vốn, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vay ưu đãi để hội viên mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ vậy, phong trào “NCT làm kinh tế giỏi” đã lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hiện toàn xã có gần 1.000 hội viên NCT còn đủ sức khỏe, trí tuệ và điều kiện tham gia phát triển kinh tế. Nhiều hội viên đã trở thành chủ trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, Hội NCT xã Thiệu Quang còn quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Đây là mô hình thiết thực, góp phần hỗ trợ hội viên về vốn, kinh nghiệm sản xuất, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT. Toàn xã hiện có 16 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với trên 935 thành viên tham gia sinh hoạt, tổng nguồn vốn các câu lạc bộ đang quản lý gần 1,3 tỷ đồng, hỗ trợ 68 hộ vay phát triển kinh tế; nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, mô hình chi hội NCT hạnh phúc tại thôn Chấn Long và thôn Châu Trướng được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho hội viên. Thông qua các hoạt động giao lưu, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, NCT có điều kiện sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho gia đình và xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội NCT xã Thiệu Quang tiếp tục đẩy mạnh phong trào “NCT làm kinh tế giỏi”, nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của NCT trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Thanh Huê