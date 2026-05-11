Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nhằm đề cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV). Thấm nhuần lời dạy của Người, thời gian qua Đảng bộ phường Nam Sầm Sơn luôn chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CBĐV trong công tác, đời sống và sinh hoạt thường ngày, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, cán bộ, đảng viên tổ dân phố Kênh Lâm đã vận động Nhân dân đóng góp tiền bê tông hóa tuyến đường trước đình Mỹ Lâm.

Chi bộ tổ dân phố Kênh Lâm hiện có 31 đảng viên. Những năm qua chi bộ luôn phát huy tinh thần “Đảng viên đi trước”, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về cuộc vận động hỗ trợ làm đường bê tông giai đoạn 2026-2027, chi bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, các đoàn thể; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Đặc biệt, đảng viên trong chi bộ đã gương mẫu đi đầu trong đóng góp kinh phí làm đường giao thông, đồng thời cùng cấp ủy, các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chung sức thực hiện.

Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố Kênh Lâm Phạm Văn Triều, cho biết: “Trên địa bàn tổ dân phố hiện còn 300m đường đất, việc đi lại của Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Nhân dân đã đồng thuận tham gia thực hiện. Đến nay, tổ dân phố Kênh Lâm đã bê tông hóa được 98m tuyến đường trước đình Mỹ Lâm, mở rộng mặt đường lên 4,5m. Dự kiến trong tháng 5/2026, tổ dân phố sẽ hoàn thành bê tông hóa 202m đường đất còn lại, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, nâng cao đời sống Nhân dân”.

Gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thủy, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Xuân Nguyên luôn tận tâm, nhiệt huyết với nghề, đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, trở thành tấm gương sáng về tinh thần tự học, sáng tạo, được học sinh và đồng nghiệp tin tưởng, yêu quý.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò nêu gương, cô giáo Nguyễn Thị Thủy luôn xác định để đào tạo học sinh giỏi, trước hết người giáo viên phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Trong suốt quá trình công tác, cô luôn chủ động tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới; đồng thời sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu nâng cao, các dạng toán mới, phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm phát triển tư duy cho học sinh. Đặc biệt, cô chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, biến mỗi giờ học thành quá trình tương tác, khám phá, khơi dậy niềm đam mê học tập. Nhiều năm liền cô được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán. Với tinh thần trách nhiệm cao, cô đã trực tiếp bồi dưỡng hơn 200 học sinh đạt giải các cấp; nhiều em đạt thành tích cao tại các sân chơi trí tuệ cấp tỉnh, toàn quốc.

Thời gian qua, việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CBĐV được xác định là giải pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Đảng bộ phường Nam Sầm Sơn. Nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng cho CBĐV, Đảng ủy phường chú trọng triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Để tạo sự lan tỏa, đội ngũ CBĐV, nhất là cán bộ chủ chốt đã nêu gương trong chấp hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan, khắc phục tình trạng đi muộn, về sớm, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân. Cán bộ chủ chốt thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, qua đó tự soi, tự sửa, rút kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Từ sự nêu gương, nói đi đôi với làm của CBĐV, Nhân dân trong phường phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhờ đó, kinh tế duy trì mức tăng trưởng ổn định; lĩnh vực dịch vụ, du lịch phát triển; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 72 triệu đồng/năm. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ngành du lịch bước đầu khởi sắc với tổ hợp đô thị biển và du lịch nghỉ dưỡng Vlasta - Sầm Sơn của Tập đoàn Văn Phú Invest đưa vào khai thác, tạo diện mạo mới cho du lịch biển Nam Sầm Sơn. Đó là nền tảng quan trọng để phường Nam Sầm Sơn phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị du lịch hấp dẫn, thân thiện.

Bài và ảnh: Thanh Huê