Tòa án Tối cao Mỹ gia hạn quyền của Tổng thống Trump ngừng trợ cấp thực phẩm, khiến 42 triệu người đối mặt bất ổn

Quyết định mới nhất của Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục hoãn chi trả khoản trợ cấp thực phẩm SNAP, khiến hàng chục triệu người dân rơi vào cảnh bất ổn giữa lúc Quốc hội chuẩn bị bỏ phiếu kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài nhất trong lịch sử.

Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục hoãn chi trả khoản trợ cấp thực phẩm SNAP, khiến hàng chục triệu người dân rơi vào cảnh bất ổn. Ảnh: AOL

Ngày 11/11 (theo giờ Mỹ), Tòa án Tối cao Mỹ đã mở rộng một lệnh tạm thời trước đó, cho phép Tổng thống Donald Trump tiếp tục ngăn chặn chi trả khoản trợ cấp thực phẩm trị giá khoảng 4 tỷ USD cho hơn 42 triệu người dân Mỹ thông qua chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP). Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu thông qua một dự luật nhằm kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài nhiều tuần, khiến hàng triệu người mất trợ cấp thực phẩm, hàng trăm nghìn nhân viên liên bang không được trả lương, và gây hỗn loạn hàng không do thiếu kiểm soát viên không lưu.

Trước đó, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh chính phủ phải chi trả đầy đủ khoản trợ cấp cho tháng 11, nhưng chính quyền của Tổng thống Trump đã kháng cáo. Tòa án Tối cao từng tạm ngừng lệnh này, và lần gia hạn mới sẽ giữ nguyên quyền ngừng chi trả đến 23h59 ngày 13/11, tiếp tục đặt hàng chục triệu người phụ thuộc vào SNAP trong tình trạng chờ đợi.

Một nhân viên thu ngân đang quét hàng tạp hóa, bao gồm cả nông sản, được chương trình hỗ trợ thực phẩm SNAP chi trả, tại một cửa hàng tạp hóa ở Baltimore, Mỹ. Ảnh: AP

Hành động hoãn chi trả SNAP của chính quyền Tổng thống Trump đã gây ra hỗn loạn và bối rối ở các bang, nhiều nơi đã phát trợ cấp cho người dân dựa trên hướng dẫn trước đó, và giờ phải “thu hồi ngay” theo chỉ thị của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Một số bang đã cảnh báo sẽ kiện lại nếu bị bắt hoàn trả các khoản đã phát. Bà Maura Healey, Thống đốc bang Massachusetts, nhấn mạnh: “Nếu Tổng thống Trump muốn trừng phạt các bang vì ngăn cản người dân đói ăn, chúng tôi sẽ gặp ông ấy tại tòa”.

Sự bất ổn này đang khiến các ngân hàng thực phẩm và cơ quan địa phương chịu áp lực lớn khi chỉ mới phát được một nửa khoản trợ cấp cho tháng 11. Với kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn sắp đến và trường học đóng cửa, nhu cầu trợ giúp thực phẩm dự kiến sẽ tăng vọt nếu các khoản trợ cấp không sớm được khôi phục.

Quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ tiếp tục đặt ra câu hỏi về quyền lợi của hàng chục triệu người phụ thuộc vào SNAP, đồng thời nhấn mạnh những căng thẳng chính trị xung quanh việc quản lý các chương trình phúc lợi trong thời kỳ chính phủ đóng cửa.

Bích Hồng

Nguồn: Aljazeera, Theguardian, Axios.