Thỏa thuận lưỡng đảng đột phá: Mỹ chuẩn bị chấm dứt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử

Sau gần 40 ngày đóng cửa, Thượng viện Mỹ trưa ngày 10/11 (theo giờ Việt Nam) đã thông qua bước đi đầu tiên để chấm dứt tình trạng tê liệt chính phủ, mở đường cho việc tái hoạt động trong tuần này. Dù thỏa thuận chưa đảm bảo việc gia hạn các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe, đây được xem là bước đột phá quan trọng trong bế tắc chính trị kéo dài và tác động sâu rộng đến hàng triệu người Mỹ.

Thượng viện Mỹ đã thông qua bước đi đầu tiên để chấm dứt tình trạng tê liệt chính phủ. Ảnh: Getty Images

Với tỷ lệ 60-40, Thượng viện đã thông qua dự luật tạm thời do Hạ viện đề xuất, mở ra cơ hội xem xét gói ngân sách lớn hơn trong tuần này, bao gồm cấp ngân sách cho Bộ Nông nghiệp, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Cựu chiến binh, các dự án xây dựng quân sự và hoạt động của Quốc hội cho toàn bộ năm tài khóa hiện tại, trong khi các cơ quan khác được cấp ngân sách đến ngày 30/1/2026.

Đổi lại, các nghị sĩ Dân chủ nhận được cam kết từ chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tái tuyển dụng những nhân viên liên bang bị sa thải từ đầu kỳ đóng cửa và đảm bảo một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện vào tháng 12 về việc gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (ACA). Bước đột phá này xuất hiện sau nhiều tuần đàm phán kín giữa nhóm nghị sĩ lưỡng đảng.

Hậu quả từ 40 ngày đóng cửa đã trở nên nghiêm trọng, từ những khó khăn pháp lý trong việc phân phát trợ cấp thực phẩm SNAP cho đến việc hủy hàng nghìn chuyến bay do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu. Thỏa thuận đảm bảo các nhân viên liên bang bị sa thải được tái tuyển dụng, nhận lại lương đã mất và ngăn chặn một số kế hoạch sa thải trong tương lai ít nhất đến cuối tháng 1.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Dân chủ cấp tiến và lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries vẫn phản đối thỏa thuận, cho rằng việc chưa gia hạn trợ cấp ACA là không đủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra lạc quan về khả năng chính phủ mở cửa trở lại. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, Tổng thống Trump tỏ ra lạc quan khi nói với báo chí tối 9/11: “Có vẻ như chúng ta đang rất gần với việc chấm dứt đóng cửa.” Các nhà lập pháp Hạ viện dự kiến sẽ xem xét thỏa thuận trong tuần này nếu Thượng viện thông qua, với khả năng đủ phiếu ủng hộ từ các nghị sĩ Cộng hòa trung dung.

Cuộc bỏ phiếu này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc kết thúc kỳ đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử Mỹ, đồng thời mở ra cơ hội giải quyết các vấn đề cấp bách khác, bao gồm trợ cấp chăm sóc sức khỏe, ngân sách quốc phòng và hoạt động của các cơ quan liên bang.

Gói ngân sách vừa được Thượng viện thông qua vẫn cần Hạ viện phê chuẩn và Tổng thống ký ban hành để chính phủ thực sự mở cửa trở lại.

Bích Hồng

Nguồn: Politico, Independent