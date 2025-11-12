Tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt cựu lãnh đạo cơ quan tình báo liên quan vụ tuyên bố thiết quân luật

Ngày 12/11, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã chính thức phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Cho Tae-yong, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), do lo ngại ông có thể tiêu hủy chứng cứ hoặc gây cản trở quá trình điều tra. Ông Cho hiện đang bị cáo buộc liên quan đến quyết định tuyên bố thiết quân luật năm 2024 dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, một sự kiện từng gây chấn động chính trường Hàn Quốc.

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Cho Tae-yong. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Yonhap, các công tố viên đặc biệt phụ trách vụ án đã yêu cầu lệnh bắt giữ với nhiều cáo buộc nhằm vào ông Cho, trong đó có vi phạm quy định cấm nhân viên tình báo tham gia hoạt động chính trị, và không báo cáo lên Quốc hội về kế hoạch áp đặt thiết quân luật mà ông được cho là đã biết trước.

Nguồn tin từ cơ quan công tố cho biết, trong phiên điều trần trước tòa, ông Cho phủ nhận toàn bộ các cáo buộc, khẳng định rằng mình không tham gia vào bất kỳ hành động chính trị nào và chỉ “thực hiện đúng chức năng của một quan chức an ninh quốc gia”. Tuy nhiên, phía công tố khẳng định có căn cứ rõ ràng cho thấy ông đã được thông báo sớm về kế hoạch thiết quân luật nhưng chủ động không báo cáo lên cơ quan lập pháp – hành động bị xem là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc giám sát quyền lực hành pháp.

Vụ việc hiện được xem là một trong những bê bối chính trị nghiêm trọng nhất sau nhiệm kỳ của ông Yoon Suk Yeol, người đã tuyên bố tình trạng thiết quân luật vào năm 2024 giữa làn sóng biểu tình phản đối chính phủ. Quyết định khi đó đã vấp phải chỉ trích dữ dội từ công luận, buộc Quốc hội phải thành lập ủy ban điều tra đặc biệt để làm rõ các cáo buộc lạm quyền.

Quốc hội Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Giới quan sát cho rằng, việc bắt giữ ông Cho Tae-yong đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc điều tra mở rộng nhằm truy cứu trách nhiệm những người liên quan đến quyết định gây tranh cãi này. Một số cựu quan chức an ninh và quân đội cũng đang nằm trong danh sách bị triệu tập để thẩm vấn trong thời gian tới.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, song các chuyên gia nhận định, vụ việc có thể tác động mạnh đến uy tín của các cơ quan tình báo và làm dấy lên tranh luận về mối quan hệ giữa chính trị và an ninh quốc gia trong hệ thống quyền lực Hàn Quốc.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, Yonhap.