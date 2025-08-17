Tin tưởng vào một nhiệm kỳ đổi mới

Bà Mai Trang, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã: Tiền đề quan trọng để xã Trung Chính phát triển ngày càng vững mạnh Thời gian qua hệ thống chính trị xã Trung Chính đã từng bước ổn định và hoạt động hiệu quả. Hiện nay, khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc còn mới mẻ. Chúng tôi đã và đang nỗ lực cao độ để thích ứng, vừa đáp ứng yêu cầu của công việc mới, vừa làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung xây dựng báo cáo chính trị - đây chính là tiền đề, nền móng để xây dựng nghị quyết đại hội, định hướng triển khai nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung chính xác định mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã NTM nâng cao. Công tác chuẩn bị các văn kiện trình đại hội được chỉ đạo chặt chẽ, công phu cả về nội dung và phương pháp. Đảng bộ xã đã tổ chức xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã. Các ý kiến tham gia đóng góp vào các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới đã được cán bộ, đảng viên, Nhân dân thảo luận sôi nổi, bổ sung được nhiều giải pháp thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội của xã. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tôi tin tưởng đại hội sẽ thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng để xã Trung Chính phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới. Bà Bùi Thị Thu, Chủ tịch Hội Nông dân xã: Tập trung khuyến khích mô hình liên kết - hợp tác - ứng dụng công nghệ cao Trong không khí của những ngày tháng Tám lịch sử, Nhân dân toàn xã phấn khởi, các hội viên hội nông dân xã nhà cũng hòa chung trong không khí ấy, chúng tôi rất mong muốn Đại hội Đảng bộ xã Trung Chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra được mục tiêu, giải pháp và lựa chọn những mũi đột phá quan trọng, trong đó tập trung khuyến khích mô hình liên kết - hợp tác - ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; đầu tư hạ tầng phục vụ nông nghiệp; tập trung quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa nông nghiệp; quy hoạch làng nghề gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế cân đối, hài hòa dựa trên thế mạnh nông nghiệp và khai thác hợp lý tiềm năng công nghiệp - dịch vụ. Tin tưởng rằng, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã sẽ được triển khai hiệu quả, mang lại những kết quả thiết thực, góp phần đưa quê hương Trung Chính ngày càng phát triển bền vững, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Ông Lê Văn Thông, Bí thư Chi bộ thôn Kim Sơn: Đội ngũ cán bộ luôn gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của người dân Đại hội là diễn đàn quan trọng để đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ mới. Không chỉ vậy, đại hội còn là dịp để “xốc” lại bộ máy mới sẵn sàng cho những nhiệm vụ phía trước. Đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ này có điểm mới là không tổ chức bầu cử mà thay vào đó là cấp trên chỉ định nhân sự. Với sự chọn lựa kỹ lưỡng của lãnh đạo các cấp, tôi kỳ vọng đội ngũ ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ đổi mới trong tư duy, cách làm, có tâm, có tầm, đủ phẩm chất để lãnh đạo địa phương phát triển toàn diện. Ngoài ra, tôi cũng mong các đồng chí cán bộ sẽ luôn gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của người dân. Cán bộ lãnh đạo nếu được chọn lựa đúng, được dân tin thì dù việc khó đến đâu cũng có thể làm được. Chúng tôi là những người dân, đảng viên ở cơ sở sẽ luôn phát huy vai trò gương mẫu, đồng hành để nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống. Anh Lê Chí Sơn, thôn Kim Sơn: Tạo điều kiện để nông nghiệp, nông dân và nông thôn phát triển Trước thềm Đại hội Đảng bộ xã Trung Chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ đầu tiên sau khi sáp nhập và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi rất kỳ vọng đây là đại hội đầu tiên khi địa phương sáp nhập còn lại 2 cấp là cấp tỉnh và cấp xã, phường. Đại hội đảng bộ xã là sự kiện chính trị quan trọng, đưa ra những mục tiêu, chiến lược phát triển cụ thể của địa phương. Với lĩnh vực kinh tế nông nghiệp - nông thôn, các nghị quyết từ đại hội có ảnh hưởng rất lớn. Cần đề ra mục tiêu, giải pháp và lựa chọn những mũi đột phá quan trọng, trong đó tập trung khuyến khích mô hình liên kết - hợp tác - ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; tập trung quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa; đầu tư hạ tầng phục vụ công nghiệp, nông nghiệp; khai thác tiềm năng đất đai, vị trí địa lý để phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, các khu, cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường... Nếu được định hướng đúng, bám sát thực tiễn sẽ tạo điều kiện để nông nghiệp, nông dân và nông thôn phát triển mạnh, từ đó nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình XDNTM nâng cao tại địa phương. Ông Trần Văn Thắng, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã: Góp phần tạo đà thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Sau khi sắp xếp, xã Trung Chính có lợi thế về mở rộng không gian và quy mô phát triển; các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm, dự án lớn triển khai trên địa bàn xã sẽ góp phần tạo đà thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, mở rộng tiềm năng và quy mô phát triển của nền kinh tế. Đó là nền tảng quan trọng để xã Trung Chính vươn tới khát vọng mới: khát vọng phát triển toàn diện, bền vững, giàu đẹp, văn minh. Là Phó trưởng Phòng Kinh tế - hạ tầng của huyện Nông Cống cũ, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tôi được phân công làm Trưởng Phòng Kinh tế xã Trung Chính. Tôi xác định rõ đây là cơ hội để mở rộng kiến thức và kỹ năng, nên đã chủ động chuẩn bị tâm thế học hỏi, tìm hiểu sâu từng lĩnh vực, cập nhật văn bản mới và sẽ tích cực tham khảo mô hình vận hành ở các địa phương khác. Đồng thời, tôi cũng luôn chia sẻ, hỗ trợ anh em trong phòng để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Chính lần thứ I mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là diễn đàn để tổng kết, đánh giá, mà còn là nơi hợp nhất ý chí, thống nhất tư tưởng và hành động, định hình con đường phát triển cho một mô hình tổ chức mới. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, đại hội thể hiện rõ quyết tâm chính trị, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.