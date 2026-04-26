Tiêm kích Anh tấn công thiết bị bay không người lái gần biên giới Ukraine

Bộ Quốc phòng Romania cho biết hai máy bay chiến đấu của Anh xuất kích từ một căn cứ không quân tại Romania đã được “bật đèn xanh” để bắn hạ các UAV bị nghi là của Nga hoạt động gần biên giới với quốc gia thành viên NATO này. Tuy nhiên, giới chức Romania và Anh khẳng định các máy bay không xâm nhập không phận Ukraine và cũng không khai hỏa vào mục tiêu.

Máy bay RAF Eurofighter Typhoon trình diễn tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Hoàng gia, ngày 16 tháng 7 năm 2011. Ảnh: Getty Images.

Trong tuyên bố ngày 25/4, Bộ Quốc phòng Romania cho biết các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF), triển khai tại căn cứ không quân số 86 ở Fetesti, đã cất cánh lúc 2 giờ sáng và thiết lập liên lạc radar với một mục tiêu cách Reni – thành phố cảng của Ukraine bên bờ sông Danube – khoảng 1,5 km, tức rất gần lãnh thổ Romania. Tuyên bố nêu rõ: “Các phi công được phép tác chiến đối với UAV”, đồng thời cho biết sau đó đã ghi nhận nhiều vụ nổ tại khu vực Reni.

Phía Romania nhấn mạnh: “Do mục tiêu cụ thể này không xâm nhập không phận Romania nên không thể bị tấn công. Nhiệm vụ vẫn là giám sát, răn đe và sẵn sàng ứng phó khi cần thiết”.

Giới chức tại Bucharest cũng cho biết một vật thể rơi xuống khu vực Galati - thành phố của Romania nằm đối diện Ukraine qua sông Danube. Mảnh vỡ UAV đã làm hư hại một công trình phụ và một cột điện, không ghi nhận thương vong.

Sau đó, phía Romania cáo buộc Nga có hành động “thiếu trách nhiệm” và “không tôn trọng các chuẩn mực của luật pháp quốc tế”, đồng thời gây nguy hiểm không chỉ đối với an toàn của công dân Romania mà còn đối với an ninh chung của NATO.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang năm 2022, sông Danube nổi lên như một tuyến hậu cần quan trọng giữa Kiev và các đối tác châu Âu, trong đó có khả năng được sử dụng cho việc vận chuyển trang thiết bị.

Ảnh: Tass.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhiều lần chỉ trích sự hỗ trợ của phương Tây đối với Ukraine, cho rằng các nước NATO đang tham gia trực tiếp vào các hoạt động đối đầu. Tuy nhiên, vào tháng 9/2025, ông khẳng định Nga “không bao giờ tấn công các cơ sở dân sự” và “không nhằm UAV hay tên lửa vào các quốc gia châu Âu và thành viên NATO.”

Thanh Vân

Nguồn Tass.