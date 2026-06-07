OECD hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu, cảnh báo cú sốc năng lượng từ Trung Đông

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026, đồng thời cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông đang gây ra cú sốc năng lượng mới, đe dọa đà phục hồi kinh tế và làm gia tăng áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu.

OECD dự báo GDP toàn cầu sẽ tăng 2,8% trong năm 2026. Ảnh: OECD.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế OECD 2026 với tiêu đề “Dưới áp lực”, OECD dự báo GDP toàn cầu sẽ tăng 2,8% trong năm 2026, thấp hơn mức 3,4% của năm 2025, trước khi nhích lên 3,1% vào năm 2027.

Theo OECD, kinh tế thế giới bước vào năm 2026 với nhiều yếu tố hỗ trợ như đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI), điều kiện tài chính thuận lợi và môi trường thương mại cải thiện. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông đã nhanh chóng trở thành rủi ro lớn nhất đối với triển vọng tăng trưởng.

Các cuộc xung đột tại khu vực Vịnh Ba Tư đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, đồng thời gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực. OECD ước tính nguồn cung dầu toàn cầu đã giảm khoảng 13,5% trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4/2026, trong khi nguồn cung khí đốt thấp hơn khoảng 15% so với dự báo trước đó.

Tăng trưởng toàn cầu có thể giảm xuống chỉ còn 2,1% trong năm 2026 và 1,8% trong năm 2027. Ảnh: Reuters.

Sự gián đoạn không chỉ ảnh hưởng đến dầu khí mà còn lan sang các mặt hàng nguyên liệu thiết yếu như phân bón, lưu huỳnh và heli, đẩy giá hàng hóa cơ bản tăng mạnh, làm gia tăng chi phí sản xuất và sinh hoạt tại nhiều quốc gia.

OECD dự báo lạm phát của các nền kinh tế thuộc Nhóm G20 sẽ tăng từ 3,4% năm 2025 lên khoảng 4% trong năm 2026 trước khi giảm xuống 3,1% vào năm 2027. Giá năng lượng và chi phí vận tải tăng cao tiếp tục gây sức ép lên chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và hàng không khu vực Trung Đông chưa hoàn toàn phục hồi.

Dù vậy, báo cáo vẫn ghi nhận một số điểm sáng, trong đó Ấn Độ được dự báo tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới với mức tăng 6,3% trong năm tài chính 2026 và 6,4% trong năm tài chính 2027. OECD cũng đánh giá đầu tư vào AI và hạ tầng số đang góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nhiều nền kinh tế, đặc biệt tại châu Á.

Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài đến năm 2027, tăng trưởng toàn cầu có thể giảm xuống chỉ còn 2,1% trong năm 2026 và 1,8% trong năm 2027, kéo theo lạm phát, thất nghiệp gia tăng và nguy cơ suy thoái tại một số nền kinh tế. OECD kêu gọi các chính phủ đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và duy trì các dòng chảy thương mại quốc tế nhằm giảm thiểu tác động của các cú sốc địa chính trị.

Thu Uyên