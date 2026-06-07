Mỹ muốn chuyển tài sản bị phong tỏa của Iran cho các đồng minh vùng Vịnh

Theo hãng tin Bloomberg và CBS News, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách chuyển hướng sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Iran để hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng và các công trình khác tại các quốc gia Arab vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ, vốn bị hư hại trong các cuộc tấn công đáp trả của Tehran.

Theo hãng tin Bloomberg và CBS News của Mỹ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách chuyển hướng sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Iran để hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng và các công trình khác tại các quốc gia Arab vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ, vốn bị hư hại trong các cuộc tấn công đáp trả của Tehran. Ảnh: Reuters.

Đài CBS dẫn lời một nguồn tin thân cận với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đưa tin ngày 6/6 rằng, Bộ Tài chính Mỹ dự định sử dụng “tất cả các quyền hạn hiện có” để cho phép tiếp cận các tài sản của Iran phục vụ cho các nỗ lực tái thiết và sửa chữa liên quan đến bất kỳ thiệt hại nào do Iran gây ra trong tương lai.

Trong khi hãng tin Bloomberg đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Bessent đã chỉ đạo các quan chức Bộ Tài chính đánh giá tình hình giữa các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh Ba Tư và yêu cầu ước tính toàn diện về thiệt hại gây ra kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Nguồn tin này cũng cho biết Bộ Tài chính Mỹ cũng sẽ xem xét liệu tài sản của Iran có thể được sử dụng để bù đắp cho “thiệt hại trong quá khứ”, vốn bị đổ lỗi cho các nhóm được Iran hậu thuẫn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran rơi vào bế tắc liên quan đến yêu cầu của Iran về việc được tiếp cận các khoản tài sản bị phong tỏa.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói với hãng tin Mehr rằng, Tehran muốn ít nhất 12 tỷ USD được giải ngân ngay sau khi hai bên ký một biên bản ghi nhớ với Mỹ, và phần còn lại phải được giải ngân trong vòng “không quá một hoặc hai tháng”. Ảnh: Kurdistan24.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói với hãng tin Mehr rằng, Tehran muốn ít nhất 12 tỷ USD được giải ngân ngay sau khi hai bên ký một biên bản ghi nhớ với Mỹ, và phần còn lại phải được giải ngân trong vòng “không quá một hoặc hai tháng”.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2, các bên phần lớn tránh nhắm trực tiếp vào cơ sở hạ tầng dầu khí của nhau. Tuy nhiên, vào giữa tháng 3, Israel đã tấn công mỏ khí đốt tự nhiên South Pars - mỏ khí lớn nhất thế giới - khiến khoảng 12% sản lượng khí đốt của Iran bị gián đoạn.

Tehran sau đó tuyên bố các cơ sở hạ tầng năng lượng tại các quốc gia Arab vùng Vịnh có lực lượng Mỹ đồn trú đã trở thành “mục tiêu trực tiếp và hợp pháp”. Các cơ sở năng lượng tại Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Bahrain đều bị hư hại trong các đợt tấn công trả đũa lẫn nhau trước khi lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian có hiệu lực vào tháng 4.

Theo truyền thông, Washington từng cam kết sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với một phần tài sản của Iran nhằm đưa Tehran trở lại bàn đàm phán tại Islamabad, mặc dù phía Mỹ công khai bác bỏ yêu cầu này và cho rằng điều đó là không thể chấp nhận được.

Việc đe dọa chuyển hướng tài sản của Iran có thể tạo ra một trở ngại mới cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, vốn đang bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Mỹ và Iran.

Thanh Vân