Google ký thỏa thuận thuê năng lực siêu máy tính AI của SpaceX trị giá 30 tỷ USD

Tập đoàn công nghệ Google đã ký thỏa thuận trị giá 30 tỷ USD để thuê năng lực tính toán từ SpaceX, theo đó sẽ chi khoảng 920 triệu USD mỗi tháng trong thời gian từ tháng 10/2026 đến tháng 6/2029 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

SpaceX cho biết chiến lược phát triển hạ tầng điện toán của công ty mang lại khả năng linh hoạt đáng kể trong việc phân bổ và thương mại hóa năng lực tính toán đối với các đối tác bên ngoài. Ảnh: Euronews

Thông tin được công bố trong hồ sơ pháp lý của SpaceX trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến diễn ra trong thời gian tới.

Theo thỏa thuận, Google sẽ sử dụng khoảng 110.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) Nvidia cùng các hệ thống bộ nhớ và hạ tầng tính toán được triển khai tại các trung tâm dữ liệu của SpaceX. Hợp đồng có thời hạn 32 tháng, với tổng giá trị ước tính khoảng 30 tỷ USD.

Đáng chú ý, đây là sự đảo chiều đáng kể trong mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp. Cách đây 5 năm, Google từng cung cấp năng lực điện toán đám mây cho SpaceX nhằm hỗ trợ dịch vụ Internet vệ tinh Starlink. Tuy nhiên, sau khi SpaceX hoàn tất việc mua lại công ty trí tuệ nhân tạo xAI vào tháng 2/2026, tập đoàn do tỷ phú Elon Musk kiểm soát đã sở hữu nhiều trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Mỹ, qua đó nhanh chóng nổi lên như một trong những nhà cung cấp hạ tầng AI hàng đầu thế giới.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Euronews

Theo hồ sơ IPO, SpaceX hiện vận hành hệ thống trung tâm dữ liệu mang tên “Colossus” với tổng công suất tính toán vượt 2 gigawatt (GW). Sau khi hợp nhất với xAI, giá trị ước tính của tổ hợp SpaceX/xAI được cho là đã đạt khoảng 1.250 tỷ USD.

Trong tài liệu gửi cơ quan quản lý, SpaceX cho biết chiến lược phát triển hạ tầng điện toán của công ty mang lại khả năng linh hoạt đáng kể trong việc phân bổ và thương mại hóa năng lực tính toán đối với các đối tác bên ngoài.

Các chuyên gia cho rằng thỏa thuận này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với hạ tầng tính toán phục vụ AI, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang chạy đua mở rộng năng lực xử lý để đáp ứng nhu cầu phát triển mô hình AI, trợ lý số và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Vân Bình