World Cup khai mạc trong bối cảnh “tình trạng khẩn cấp Ebola” - các biện pháp kiểm dịch được tăng cường

Các ca mắc virus Ebola gia tăng tại một số quốc gia châu Phi đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Đặc biệt, trước thềm World Cup Bắc Trung Mỹ, các nước chủ nhà đang kiểm tra chặt chẽ tình trạng sức khỏe của những du khách đến từ các quốc gia có dịch hoặc từng có lịch sử đi lại đến các khu vực này.

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World Cup khai mạc trong bối cảnh “tình trạng khẩn cấp Ebola” - các biện pháp kiểm dịch tại sân bay được tăng cường. Ảnh: Reuters.

Trong thời gian diễn ra World Cup được tổ chức tại khu vực Bắc Mỹ, dự kiến khoảng 6,5 triệu người trên thế giới sẽ đến ba nước chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico. Việc lượng lớn người tập trung rồi nhanh chóng di chuyển, phân tán đến nhiều nơi làm gia tăng nguy cơ các bệnh truyền nhiễm lây lan trên phạm vi toàn cầu.

Giới chức y tế cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda có thể trở thành một trong những đợt dịch lớn nhất từng được ghi nhận, sau khi số ca mắc xác nhận tăng lên 471 trường hợp, buộc cộng đồng quốc tế phải triển khai các biện pháp ứng phó quy mô lớn. Trong bản cập nhật mới nhất công bố ngày 6/6, Tổ chức y tế thế giới WHO cho biết Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 452 ca mắc xác nhận, trong đó có 82 trường hợp tử vong. Dịch bệnh tại quốc gia này được chính thức công bố cách đây ba tuần. Tại Uganda, quốc gia láng giềng của Congo, đã ghi nhận 19 ca mắc xác nhận và 2 trường hợp tử vong. Theo số liệu do giới chức hai nước công bố, tổng cộng, hai quốc gia hiện ghi nhận 471 ca mắc và 84 trường hợp tử vong, tăng thêm 100 ca mắc và 20 ca tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Đợt bùng phát hiện nay liên quan đến chủng Ebola Bundibugyo hiếm gặp. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt đối với chủng virus này.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia lần đầu tiên sau 52 năm giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup, đã phải hủy cả trận đấu giao hữu dự kiến tổ chức ở nước ngoài. Các nước chủ nhà World Cup đã tăng cường các biện pháp kiểm dịch. Mỗi khi du khách từng đến các quốc gia có dịch Ebola hoặc các nước lân cận nhập cảnh, cơ quan chức năng đều tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe và các triệu chứng liên quan.

Thanh Vân