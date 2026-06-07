Ấn Độ họp đánh giá tác động từ xung đột Tây Á

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 6/6 đã chủ trì cuộc họp với Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Thủ tướng (PM-EAC) nhằm đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Tây Á đối với nền kinh tế Ấn Độ và kinh tế toàn cầu, đồng thời thảo luận các giải pháp duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh môi trường quốc tế tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: The Economic Time

Tại cuộc họp, Thủ tướng Modi và các chuyên gia kinh tế đã trao đổi nhiều đề xuất nhằm tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, duy trì động lực tăng trưởng và giảm thiểu tác động từ những biến động bên ngoài. Các bên cũng thảo luận về những cải cách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cải thiện môi trường kinh doanh, qua đó củng cố sức hấp dẫn của nền kinh tế Ấn Độ đối với các nhà đầu tư.

Xung đột tại Tây Á bùng phát từ cuối tháng 2 năm nay đã làm gia tăng đáng kể giá dầu thô trên thị trường quốc tế, gây gián đoạn hoạt động vận tải biển và tạo thêm sức ép đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đối với Ấn Độ, quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu, những biến động này được đánh giá có thể ảnh hưởng đến lạm phát, chi phí sản xuất và cán cân thương mại.

Xung đột tại Tây Á bùng phát từ cuối tháng 2 ảnh hưởng đến Ấn Độ, quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu. Ảnh: The Economic Time

Trước đó, hồi tháng 5, Thủ tướng Modi đã đưa ra một loạt khuyến nghị nhằm tăng cường khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những tác động từ xung đột Tây Á. Ông kêu gọi người dân giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, đẩy mạnh sử dụng các giải pháp thân thiện với môi trường và ưu tiên tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước.

Người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ cũng khuyến khích mở rộng hình thức làm việc từ xa khi phù hợp, tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế các chuyến đi nước ngoài không cần thiết, giảm tiêu thụ dầu ăn, thúc đẩy nông nghiệp tự nhiên và kiểm soát nhu cầu mua vàng nhằm góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Số liệu kinh tế công bố ngày 5/6 cho thấy nền kinh tế Ấn Độ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh với GDP thực tế trong quý IV của tài khóa 2025 - 2026 (từ tháng 1 - 3/2026) tăng 7,8% so với cùng kỳ, vượt kỳ vọng của thị trường. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) dự báo tăng trưởng GDP tài khóa 2026-2027 ở mức 6,6%, thấp hơn dự báo 6,9% đưa ra hồi tháng 4 do lo ngại những tác động tiềm tàng từ xung đột tại Tây Á.

Vân Bình