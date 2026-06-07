Pháp xem xét các biện pháp trừng phạt nhằm gia tăng sức ép đối với Israel

Theo các nguồn ngoại giao châu Âu, Pháp đang phối hợp với một số quốc gia đối tác để tăng cường sức ép đối với Israel thông qua các biện pháp trừng phạt cấp quốc gia nhằm vào những cá nhân bị cho là liên quan đến các hành vi bạo lực tại khu vực Bờ Tây.

Nhiều nước phương Tây bày tỏ quan ngại đối với chính sách mở rộng các khu định cư của Chính phủ Israel. Ảnh: Reuters

Các nhà ngoại giao cho biết những biện pháp đang được thảo luận có thể bao gồm phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh. Tuy nhiên, danh sách đối tượng bị áp dụng trừng phạt vẫn chưa được hoàn tất và mỗi quốc gia có thể xây dựng danh sách riêng phù hợp với khuôn khổ pháp lý của mình.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực tại Bờ Tây tiếp tục gia tăng, đồng thời phản ánh sự quan ngại ngày càng lớn của nhiều nước phương Tây đối với chính sách mở rộng các khu định cư của Chính phủ Israel do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đứng đầu. Theo các nhà ngoại giao châu Âu, việc mở rộng các khu định cư đang làm suy giảm triển vọng hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.

Tình trạng bạo lực tại Bờ Tây tiếp tục gia tăng. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin cho biết những nỗ lực thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với Israel đã không đạt được sự đồng thuận cần thiết giữa các quốc gia thành viên. Trong bối cảnh đó, một số nước đã lựa chọn phương án phối hợp hành động ở cấp quốc gia. Một nguồn tin khác cho biết Anh và Na Uy nằm trong số các quốc gia đang phối hợp với Pháp về vấn đề này, song hiện chưa rõ những nước nào khác sẽ tham gia.

Nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết Paris đã triển khai một số biện pháp nhằm ứng phó với tình trạng mở rộng khu định cư và bạo lực tại Bờ Tây, đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng thêm các biện pháp khác trong thời gian tới. Động thái của Pháp và các đối tác diễn ra chỉ ít ngày trước khi Paris đăng cai một hội nghị quốc tế vào ngày 12/6, với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự Israel và Palestine cùng khoảng một chục ngoại trưởng các nước.

Hội nghị được tổ chức nhân dịp tròn một năm Tuyên bố New York được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua. Văn kiện này đề ra lộ trình hướng tới việc thành lập Nhà nước Palestine và đã góp phần thúc đẩy khoảng 12 quốc gia, trong đó có Pháp, công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 năm ngoái.

Vân Bình