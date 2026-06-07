Pháp và Mỹ thảo luận về an ninh châu Âu và tình hình Trung Đông

Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin ngày 6/6 đã có cuộc hội đàm tại Paris với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, tập trung trao đổi về các vấn đề an ninh và quốc phòng đang được hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin ngày 6/6 đã có cuộc hội đàm tại Paris với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Qatar News Agency

Cuộc gặp diễn ra bên lề lễ kỷ niệm 82 năm cuộc đổ bộ của lực lượng Đồng minh tại Normandy trong Chiến tranh thế giới thứ hai, một sự kiện được xem là biểu tượng của quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây Dương giữa châu Âu và Mỹ.

Theo thông báo của Bộ Các lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh Pháp, hai bên đã thảo luận về tình hình an ninh tại châu Âu, vai trò của các nước châu Âu trong việc tăng cường năng lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hỗ trợ Ukraine cũng như thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và phái đoàn Mỹ tại cuộc hội đàm. Ảnh: Qatar News Agency

Ngoài ra, các cuộc trao đổi cũng đề cập tới những diễn biến tại Trung Đông, bao gồm tình hình tại Liban, bảo đảm tự do hàng hải ở eo biển Hormuz và các vấn đề chiến lược liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Về phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Sean Parnell cho biết hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc các quốc gia thành viên NATO tăng cường vai trò trong bảo đảm an ninh của châu Âu thông qua nâng mức chi tiêu quốc phòng và phát triển năng lực công nghiệp quốc phòng.

Ông Parnell cho biết Bộ trưởng Catherine Vautrin và Bộ trưởng Pete Hegseth đều nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực phòng thủ của NATO, đồng thời thúc đẩy việc chia sẻ trách nhiệm và gánh nặng giữa các nước thành viên nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó trước các thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh NATO đang thúc đẩy các nỗ lực củng cố năng lực răn đe và phòng thủ tập thể, trong khi tình hình an ninh tại châu Âu và Trung Đông tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các đồng minh xuyên Đại Tây Dương.

Vân Bình