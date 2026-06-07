Armenia bước vào cuộc bầu cử định hình tương lai Nam Caucasus

Ngày 7/6, cử tri Armenia bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai chính trị của đất nước, trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa Nga và phương Tây ngày càng gia tăng.

Thủ tướng Armenia kiêm lãnh đạo đảng Hợp đồng Công dân Nikol Pashinyan bỏ phiếu tại một điểm bầu cử trong cuộc bầu cử quốc hội ở Yerevan, Armenia, ngày 7 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Cuộc đua tại Armenia tập trung giữa Thủ tướng Nikol Pashinyan cùng đảng Hợp đồng Công dân theo đường lối trung dung, nghiêng về phương Tây và đảng Armenia Hùng mạnh do tỷ phú gốc Armenia Samvel Karapetyan thành lập năm 2025 theo đường lối thân Nga và nhận được sự ủng hộ từ Moscow. Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy đảng Hợp đồng công dân cầm quyền của Thủ tướng Pashinyan đang dẫn đầu với khoảng 32% tỷ lệ ủng hộ. Trong khi đảng Armenia Hùng mạnh đứng thứ 2 với khoảng 11% số cử tri ủng hộ.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2018, Thủ tướng Pashinyan đã thúc đẩy chính sách tăng cường quan hệ với phương Tây và từng bước giảm sự phụ thuộc vào Nga, đồng minh truyền thống của Armenia. Chính sách này đã tạo ra nhiều tranh luận trong nội bộ Armenia cũng như ảnh hưởng đến quan hệ giữa Yerevan và Moskva. Ông Pashinyan cũng phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ phe đối lập và một bộ phận công chúng, những người cáo buộc ông đã nhượng bộ Azerbaijan, đặc biệt kể từ sau cuộc xung đột năm 2023.

Trong chiến dịch tranh cử, nhà lãnh đạo Armenia nhấn mạnh nỗ lực thúc đẩy hòa bình với Azerbaijan, cũng như theo đuổi chính sách đối ngoại đa phương, duy trì quan hệ cân bằng với Nga. Ảnh: Reuters.

Trong chiến dịch tranh cử, nhà lãnh đạo Armenia nhấn mạnh nỗ lực thúc đẩy hòa bình với Azerbaijan, trong đó có thỏa thuận được ký kết tại Nhà Trắng vào tháng 8 năm ngoái nhằm hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sau nhiều thập niên căng thẳng. Ông cũng cho biết, Armenia đang theo đuổi chính sách đối ngoại đa phương, duy trì quan hệ cân bằng với Nga trong khi thúc đẩy hợp tác với phương Tây. Theo ông Pashinyan, quan hệ giữa Yerevan và Moscow đang trong giai đoạn chuyển đổi nhưng vẫn được duy trì trên tinh thần cởi mở.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối theo giờ địa phương. Khoảng 2,48 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu tại quốc gia Nam Caucasus có dân số khoảng 3 triệu người này.

Thanh Vân