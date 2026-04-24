Tích hợp sản phẩm OCOP Thanh Hóa lên ứng dụng VNeID và quảng bá trên màn hình điện tử cỡ lớn ở khu vực công cộng trên cả nước

Những ngày cuối tháng 4/2026, nhiều video clip quảng bá sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa đã được trình chiếu trên hệ thống màn hình điện tử cỡ lớn tại trung tâm của nhiều tỉnh, thành trong cả nước cũng như trên màn hình LED tại các sân bay. Nhiều sản phẩm cũng được tích hợp lên ứng dụng VNeID để giới thiệu rộng rãi.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng NTM Thanh Hóa triển khai Đề án 06 về việc phối hợp với Công ty marketing Goldsun triển khai quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa trên hệ thống màn hình điện tử cỡ lớn ở khu vực công cộng của các tỉnh, thành và khu vực sân bay trong cả nước.

Sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa được quảng bá trên hệ thống màn hình điện tử cỡ lớn tại điểm du lịch thuộc TP Đà Nẵng (Ảnh: Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng NTM Thanh Hóa cung cấp).

Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng NTM Thanh Hóa đã hoàn thành việc thu thập, tổng hợp dữ liệu của 433 sản phẩm OCOP tiêu biểu (gồm: 2 sản phẩm 5 sao, 14 sản phẩm 4 sao và 417 sản phẩm 3 sao) cung cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật lên ứng dụng số Thanh Hóa của tỉnh.

Sản phẩm đặc trưng Thanh Hóa được giới thiệu tại khu vực công cộng thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng NTM Thanh Hóa cung cấp).

Theo đó, các thông tin về làng nghề truyền thống, các sản phẩm cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, mang đậm bản sắc địa phương và có tiềm năng mở rộng thị trường. Nội dung thông tin ngắn gọn, xúc tích nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết, thuận lợi cho việc tra cứu và quảng bá.

Sản phẩm OCOP 5 sao Mắm tôm Lê Gia được quảng bá trên màn hình lớn ngay tại trung tâm TP Cần Thơ (Ảnh: Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng NTM Thanh Hóa cung cấp).

Các video clip quảng bá sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục được trình chiếu trên hệ thống màn hình điện tử cỡ lớn tại trung tâm của nhiều tỉnh, thành trong cả nước, như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa, Cần Thơ, Nghệ An, khu vực bưu điện tỉnh Thanh Hóa...

Màn hình LED cỡ lớn ở Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) cũng đã giới thiệu sản phẩm OCOP Thanh Hóa (Ảnh: Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng NTM Thanh Hóa cung cấp).

Việc đưa sản phẩm OCOP lên nền tảng số Thanh Hóa và quảng bá trên hệ thống màn hình điện tử ngoài trời ở khu vực công cộng kỳ vọng sẽ giúp các chủ thể sản xuất kinh doanh tăng cường độ nhận diện thương hiệu sản phẩm. Đồng thời tiếp cận nhiều thị trường tiềm năng, mở rộng kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho chủ thể.

Người tiêu dùng cả nước cũng có thêm kênh thông tin chính thống và dễ nhận diện để tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa.

Hà Giang