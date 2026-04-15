Cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường mùa du lịch hè năm 2026

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường mùa du lịch hè năm 2026, tập trung siết chặt công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và khách du lịch.

Đội QLTT số 3 kiểm tra hoạt động kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Cao điểm được triển khai từ ngày 20/4 đến hết ngày 25/9 trên toàn địa bàn tỉnh, trọng tâm tại các khu, điểm du lịch có lượng khách tăng cao trong mùa hè như Sầm Sơn, Hải Tiến, Nghi Sơn, Pù Luông ...

Kế hoạch đặt ra mục đích xuyên suốt là quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương và của tỉnh về công tác QLTT; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

Theo đó, lực lượng QLTT sẽ chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “chặt chém”, “ép khách”, cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm an toàn thực phẩm, gian lận về giá, đo lường, chất lượng hàng hóa, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu cao vào mùa du lịch hè để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, nhất là đối với các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong mùa du lịch hè năm 2026.

Đội QLTT số 2 ký cam kết với cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Đáng chú ý, hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính sẽ được thực hiện liên tục, thường xuyên, không ngừng nghỉ, với tinh thần “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Địa bàn kiểm tra tập trung tại các tuyến, điểm du lịch trọng điểm; lĩnh vực kiểm tra gồm an toàn thực phẩm; đo lường, chất lượng sản phẩm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; phòng, chống hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ trọng tâm được kiểm soát gồm những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong mùa du lịch như thực phẩm, đồ uống, hải sản, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, hàng thời trang; cùng với các dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ du lịch.

Để nâng cao hiệu quả triển khai, Chi cục QLTT yêu cầu các đội QLTT số 2, số 3, số 4, số 12 hiện đang quản lý các địa bàn du lịch trọng điểm tăng cường công tác quản lý địa bàn, rà soát, cập nhật dữ liệu các cơ sở kinh doanh; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng trọng điểm, các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhất là những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn trong mùa du lịch; kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới trong hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả; phối hợp với lực lượng công an, biên phòng, y tế và chính quyền địa phương trong trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý vi phạm, bảo đảm thống nhất, không chồng chéo.

Đặc biệt, các đội QLTT được yêu cầu thiết lập và công khai thông tin đường dây nóng (Hotline) trực 24/7 của Đội QLTT tại các bãi tắm, khu du lịch, nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn và trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của du khách.

Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra, xử lý, công tác truyền thông được chú trọng thông qua việc ký cam kết với các cơ sở kinh doanh; tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; phản ánh kịp thời các vụ việc điển hình để tạo sức răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Tùng Lâm