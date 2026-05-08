Ngăn chặn hàng giả “len lỏi” vào thị trường

Trong những năm qua, tình hình vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn phường Bỉm Sơn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, đặc biệt là sự gia tăng của các thủ đoạn gian lận thương mại ngày càng tinh vi vào thời điểm các kỳ nghỉ lễ dài ngày hay giáp Tết Nguyên đán hàng năm.

Đội quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng lậu “len lỏi” vào thị trường.

Với quyết tâm xây dựng một thị trường minh bạch và an toàn cho người dân, Ban Chỉ đạo 389 phường Bỉm Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng biến động giá xăng dầu để đầu cơ, đẩy giá lên cao, tạo khan hiếm ảo, gây mất ổn định thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng phường phối hợp với Đội quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) mở rộng phạm vi kiểm tra, truy quét sang không gian số, như sàn thương mại điện tử, các website, mạng xã hội, các ứng dụng mua bán hàng trực tuyến... Từ đó, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong nỗ lực duy trì sự ổn định của thị trường, chính quyền địa phương còn chủ động các biện pháp đối phó linh hoạt trước mọi biến động. Trọng tâm là lập các phương án kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề đối với một số mặt hàng thiết yếu có tác động đến sản xuất, tiêu dùng, đến sức khỏe con người và an toàn vật nuôi, cây trồng, các mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Đi đôi với việc theo dõi sát sao diễn biến giá cả và hàng hóa thị trường, công tác trinh sát nắm bắt nguồn tin từ cơ sở cũng được các lực lượng chức năng địa phương tăng cường, nhằm triệt phá tận gốc hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cương quyết không để hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc “len lỏi” vào địa bàn, Ban Chỉ đạo 389 phường Bỉm Sơn đã tổ chức vận động các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ký cam kết, với nội dung: “Không kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo chất lượng và hàng hóa vi phạm về an toàn thực phẩm”. Bên cạnh đó, để các quy định pháp luật thực sự đi vào đời sống, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại được địa phương chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức, từ những bản tin trên hệ thống loa phát thanh định kỳ đến các chuyến xe tuyên truyền lưu động tại các chợ dân sinh và khu dân cư.

Từ sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, bức tranh thị trường tại phường Bỉm Sơn năm 2025 tương đối ổn định, không phát sinh các điểm nóng, vụ việc nổi cộm về buôn lậu, hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. Trong năm qua, Đội quản lý thị trường số 5 và các lực lượng chức năng phường đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 32 vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhập lậu, an toàn thực phẩm... với tổng giá trị xử phạt hành chính hơn 260 triệu đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy khoảng 98,63 triệu đồng.

Trong quý I năm 2026, phường Bỉm Sơn tiếp tục tạo được bước chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cụ thể, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 28 vụ liên quan đến vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại, xử phạt hành chính 295 triệu đồng; giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy là 188,63 triệu đồng.

Dự báo tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ... vẫn còn tiếp diễn và nhiều thách thức cần kiên trì đấu tranh. Để duy trì sự ổn định, phường Bỉm Sơn tiếp tục bám sát các chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, đồng thời nâng cao năng lực dự báo để chủ động ứng phó với mọi diễn biến của thị trường. Trọng tâm là thiết lập các phương án cân đối cung - cầu, bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân và kiên quyết ngăn chặn các hành vi đầu cơ, thổi giá trục lợi. Cùng với tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát đối với các vi phạm về hàng lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng giả tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, các lực lượng chức năng của phường Bỉm Sơn và Đội quản lý thị trường số 5 tập trung truy quét các sai phạm trên môi trường mạng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Song song với đó, phường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về công tác chống buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người dân hiểu và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Hòa Bình