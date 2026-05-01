Hải sản “đắt hàng” dịp nghỉ lễ

Cùng với nhiều mặt hàng thực phẩm khác, thị trường hải sản trong tỉnh dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sôi động hơn hẳn, ghi nhận sức mua tăng cao dù giá bán tăng.

Khách hàng đến chọn mua hải sản tại vựa hải sản Lê Gia, phường Hạc Thành.

Trong những ngày đầu kỳ nghỉ, tại các chợ dân sinh trong tỉnh hay các cửa hàng kinh doanh hải sản đều ghi nhận sức tiêu thụ tăng vọt. Người dân có xu hướng lựa chọn hải sản tươi sống để tổ chức các bữa tiệc sum họp gia đình, bạn bè tại nhà, thay vì đến nhà hàng.

Ghẹ là một trong những mặt hàng hải sản được người dân chọn mua nhiều trong dịp nghỉ lễ.

Bà Lê Thị Chinh, tiểu thương chợ Điện Biên, phường Hạc Thành - một trong những chợ bán nhiều hải sản nhất phường cho biết: “Dịp nghỉ lễ năm nay tôi đã hợp đồng với các chủ tàu thuyền nhập các loại hải sản như tôm, ghẹ, mực... về bán với số lượng tăng gấp đôi ngày thường. Ngày nào bán cũng hết sạch hàng, có hôm còn có khách hỏi nhưng không còn. Chúng tôi bán khách quen chủ yếu, nhập hàng chất lượng, tươi ngon nên dù giá ngày lễ tăng nhưng vẫn bán rất chạy vì nhu cầu khách cao”.

Tôm hùm có giá từ 1,2- 1,5 triệu đồng/kg.

Khảo sát thị trường cho thấy, giá hầu hết các loại hải sản dịp lễ năm nay đều tăng từ 20-40% nhưng cũng đều tiêu thụ mạnh. Ví dụ, giá tôm hùm được bán với mức từ 1,2-1,5 triệu đồng/kg, cao hơn dịp trước lễ 150-350 nghìn đồng/kg, tùy loại và kích cỡ. Cua, ghẹ bán với giá từ 350-800 nghìn đồng/kg tùy loại thịt hay gạch, tăng 70-100 nghìn đồng/ kg. Mực được bán ở mức 200-400 đồng/kg, tăng 50-80 nghìn đồng/kg. Các loại cá, ốc, tôm cũng đồng loạt nhích giá thêm 20-50 nghìn đồng/kg...

Nguyên nhân chính khiến giá hải sản tăng cao là do nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp lễ. Bên cạnh đó, các nhà hàng, khách sạn trong tỉnh đều nhập lượng lớn hải sản về phục vụ khách dịp lễ nên nguồn cung cũng thiếu hụt hơn.

Mặc dù giá tăng nhưng tất cả các chợ, đại lý kinh doanh hải sản số lượng bán ra đều tăng từ 50- 70%. Anh Lê Văn Thanh, chủ một đại lý hải sản phường Hạc Thành cho biết, trong những dịp lễ như thế này, khách hàng chủ yếu mua hải sản về nhà để chế biến, lượng bán tăng gấp nhiều lần. Các nhà hàng, khách sạn nhập hải sản của đại lý cũng tăng số lượng gấp 3-4 lần. Giá nhập tăng theo ngày nên đơn vị buộc phải điều chỉnh bán ra. Những mặt hàng như cua, tôm, mực, cá tươi là tăng cao nhất, nhưng khách hàng cũng mua nhiều nhất.

Là một trong những “tín đồ” của hải sản, chị Hoàng Thị Lan, phường Hàm Rồng lại càng không thể bỏ qua thực phẩm này trong những ngày lễ. Chị Lan cho biết: "Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay gia đình tôi không đi du lịch mà tổ chức sum họp, ăn uống tại nhà. Dù giá dịp lễ tăng nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận mua vì đó là biến động thị trường. Tôi cũng cân đối mua số lượng vừa đủ để phù hợp với nhu cầu và tiết kiệm chi phí".

Khách hàng lựa chọn hải sản đông lạnh, đồ khô về ăn, làm quà tại Siêu thị Go Thanh Hóa.

Không chỉ hải sản tươi sống, các mặt hàng khô, đông lạnh cũng trở thành lựa chọn “ăn khách”, nhất là với du khách muốn mua về làm quà. Thanh Hóa luôn là điểm đến của nhiều du khách trong mùa hè, nên dịp lễ này các loại hải sản đông lạnh như: mực một nắng, mực khô, tôm khô, cá khô... được du khách chọn mua khá nhiều.

Hương Hạnh