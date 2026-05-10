Giá trứng gia cầm tăng cao trở lại

Trong khi các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ giá trứng gia cầm giảm sâu “chạm đáy” thì tại Thanh Hóa, hơn 1 tháng nay, giá trứng gia cầm đã tăng dần. Hiện, giá trứng bán tại các chợ dân sinh ở mức từ 2.500- 3.200 đồng 1 quả, tăng 1,5 lần so với thời điểm sau Tết Nguyên Đán.

Chị Nguyễn Thị Thúy, tiểu thương Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương đang xếp trứng giao cho khách.

Khảo sát tại các chợ truyền thống, trứng gà công nghiệp được bán với giá từ 2.500- 2.700 đồng một quả; trứng gà ta từ 2.800 - 3.200 đồng một quả; trứng vịt 3.000- 3.200 đồng một quả, tăng 1.000 đồng một quả so với hơn 1 tháng trước.

Chị Nguyễn Thị Thúy- tiểu thương kinh doanh trứng lâu năm tại Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương (phường Hạc Thành) chia sẻ: “ Trung bình mỗi ngày tôi cung ứng cho thị trường cả bán lẻ, nhập cho quán ăn, bếp ăn tập thể khoảng hơn 2000 trứng gà, vịt. Đợt này, trứng tăng giá cao hơn hẳn so với đợt sau Tết. Chúng tôi nhập các đầu mối giá cao nên cũng phải bán ra cao hơn thôi. Tôi nghĩ giá này người chăn nuôi đã có lãi, bù lại thời điểm rớt giá.”

Từ khi giá trứng tăng, lượng tiêu thụ cũng giảm hơn so với thời điểm trứng rẻ.

Theo các tiểu thương, thời gian gần đây nguồn cung trứng gia cầm giảm hơn đợt trước, đặc biệt khi trứng tăng cao, lượng trứng nhập về giảm đến 30% so với thời điểm trứng rẻ. Từ khi trứng tăng giá, sức tiêu thụ cũng giảm hơn, nhất là khách mua lẻ, chỉ các đầu mối bếp ăn tập thể duy trì.

Sản lượng trứng gia cầm vào mùa nắng nóng cũng giảm nhẹ hơn so với các mùa khác.

Thanh Hóa hiện có trên 23 triệu con gia cầm, trong đó đàn gia cầm đẻ trứng thương phẩm trên 5 triệu con. Theo lý giải của một số tiểu thương kinh doanh trứng gia cầm, từ tháng 3 đến nay do ảnh hưởng chiến sự Trung Đông, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao vọt, nhiều hộ chăn nuôi gia cầm không tái đàn gây ảnh hưởng tới nguồn cung trứng cho thị trường. Cộng với thời điểm sau Tết giá trứng gia cầm giảm, một số trang trại còn giảm tổng đàn gà, vịt đẻ trứng, thay thế bằng gia cầm bán thịt với giá cao. Bên cạnh đó, bắt đầu vào mùa nắng nóng, sản lượng trứng cũng giảm hơn so với các mùa khác trong năm. Ngoài nguồn cung giảm, chi phí thức ăn chăn nuôi, vận chuyển và các chi phí khác đều tăng, làm tăng giá thành sản xuất trứng. Với giá bán như hiện nay, trừ chi phí, mỗi quả trứng cho người chăn nuôi lợi nhuận khoảng 300- 400 đồng.

Trang trại nuôi gà siêu trứng của gia đình bà Đào Thị Khuyên, xã Định Tân.

Bà Đào Thị Khuyên, chủ trang trại nuôi gà đẻ trứng, xã Định Tân cho biết, nhà bà nuôi 4000 con gà siêu trứng. Trung bình mỗi tháng, trang trại cung ứng cho thị trường khoảng trên 10 vạn trứng. Mặc dù thời điểm này giá thức ăn chăn nuôi có tăng cao hơn, lượng trứng gà đẻ giảm nhẹ nhưng được giá nên vẫn cho trang trại thu lãi trên 30 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Trứng gà của công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiền Nhuần đã đạt chuẩn OCOP, cung ứng cho thị trường hơn 10 nghìn quả mỗi ngày.

Mặc dù trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh đang ở mức cao nhưng theo các hộ kinh doanh, giá trứng cũng không thể tăng cao đột biến lên 4000 đồng 1 quả như thời điểm năm ngoái. Bở lẽ, hiện nay khu vực Đông Nam Bộ lượng trứng đang dư thừa, giá lại rẻ nên khả năng nhiều đầu mối kinh doanh sẽ nhập về cung ứng thị trường trong tỉnh.

Việc trứng gia cầm trên thị trường tăng giá góp phần nâng cao thu nhập, lợi nhuận cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Ngành nông nghiệp, các hộ nên thận trọng, không ồ ạt tăng đàn, tái đàn để tránh bị thiệt hại. Đồng thời, người chăn nuôi cần chú trọng công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên gia cầm để bảo đảm chăn nuôi an toàn.

Hương Hạnh