Hàng hóa dồi dào, sẵn sàng phục vụ thị trường dịp lễ

Dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và ngày 30/4, 1/5 là thời điểm sức mua của người dân tăng cao hơn so với ngày thường. Do vậy, các siêu thị, chợ, cửa hàng kinh doanh trong tỉnh đã nhập về đầy đủ các mặt hàng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Rất nhiều hàng hóa của siêu thị Co.opmart đã được bày sẵn trên kệ, sẵn sàng phục vụ người dân đến mua sắm.

Ngay từ trung tuần tháng 4, siêu thị Co.opmart Thanh Hóa đã đưa về một lượng lớn hàng hóa để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp nghỉ lễ. Quản lý siêu thị cho biết, lượng hàng hóa nhập về trong tháng này tăng trên 30% so với các tháng khác. Mặc dù thời gian gần đây ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông, tác động đến giá cả tất cả các mặt hàng nhưng siêu thị đã làm việc với các nhà sản xuất để nhập giá tốt nhất, vì thế, hầu hết các mặt hàng trong dịp lễ này không tăng giá.

Các tiểu thương chợ đầu mối Đông Hương, phường Hạc Thành đã nhập về đầy đủ hàng nông sản, đồ khô bán trong dịp lễ.

Tại các chợ dân sinh và khu vực bán lẻ truyền thống, các tiểu thương cũng đã chuẩn bị hàng hóa cho dịp nghỉ lễ khá sớm. Trong đó đặc biệt chú trọng nhập sản phẩm nông sản, thực phẩm từ các vùng trồng an toàn, được kiểm định chất lượng. Những người bán hàng lâu năm cho biết họ hiểu rõ tâm lý người mua trong dịp lễ không chỉ cần hàng hóa dồi dào mà còn đòi hỏi chất lượng tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 và ngày 30/4 - 1/5 năm nay được xem là “thời điểm vàng” của thị trường bán lẻ. Do vậy, các hệ thống bán lẻ đã dự báo sức mua và xu hướng tiêu dùng của người dân; đồng thời, chủ động phối hợp với nhà cung cấp từ 1-2 tháng trước để dự trữ hàng hóa.

Qua khảo sát thị trường cho thấy, năm nay lượng hàng hóa các đơn vị kinh doanh nhập về khá đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã. Giá cả hiện cơ bản ổn định, một số mặt hàng tăng nhẹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn, các đơn vị kinh doanh đều tung ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Đáng chú ý, xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững ngày càng được nhiều người quan tâm. Chính vì thế, các doanh nghiệp đã nhạy bén bắt kịp xu hướng này bằng cách đưa ra thị trường những sản phẩm hữu cơ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm chứng, sản phẩm OCOP... để người tiêu dùng yên tâm mua sắm.

Nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá dịp nghỉ lễ đang được các doanh nghiệp, cửa hàng triển khai từ sớm.

Hiện nay, thay vì chỉ tập trung mua sắm tại các chợ truyền thống hay siêu thị, nhiều người đã chuyển sang sử dụng các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội. Các ứng dụng như TikTok, Facebook, Zalo trở thành kênh mua sắm được ưa chuộng nhờ tính tiện lợi và mức giá cạnh tranh. Do vậy, ngoài bán hàng trực tiếp, các cửa hàng tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua các nền tảng mạng xã hội, truyền thông... Xu hướng này không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mà còn thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, tạo ra một thị trường đa dạng và phong phú hơn.

Để đảm bảo ổn định thị trường hàng hóa trong dịp lễ, công tác quản lý thị trường dịp trước, trong và sau nghỉ lễ đang được các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả làm xáo trộn thị trường và xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Đây cũng là dịp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tăng doanh thu, tạo đà cho sự tăng trưởng các quý tiếp theo trong năm 2026.

Hương Hạnh