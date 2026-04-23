Mùa ớt chín đỏ - canh cánh nỗi lo...

Giữa cao điểm thu hoạch ớt vụ Đông, giá thu mua tại nhiều vùng ở Thanh Hóa giảm xuống chỉ còn khoảng 10.000 đồng/kg. Mức giá này khiến nhiều hộ trồng ớt làm chỉ đủ công.

Những ngày này, trên khắp các vùng trồng ớt của tỉnh, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương. Thế nhưng, niềm vui mùa vụ dường như không trọn vẹn khi giá ớt liên tục giảm, kéo theo nỗi lo chi phí sản xuất không được bù đắp.

Ghi nhận tại xã Hoa Lộc, trên những cánh đồng ớt rộng lớn, màu đỏ của ớt chín phủ kín cả một vùng. Người dân tất bật thu hái từ sáng sớm, song không khí lại kém phần phấn khởi. Giá ớt giảm ngay trong chính vụ khiến nhiều hộ đắn đo, thậm chí thu hoạch cầm chừng.

Gắn bó với cây ớt hàng chục năm, ông Mai Thanh Dân (SN 1954, thôn 5, xã Hoa Lộc) không giấu được lo lắng khi giá nông sản “trượt dốc”. Gia đình ông canh tác 2 sào ớt vụ Đông, đầu vụ sau Tết, giá từng dao động từ 30.000 đến 60.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mức giá cao chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, chủ yếu ở những diện tích cho thu hoạch sớm, sản lượng không nhiều.

“Đến chính vụ thì giá lại giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 10.000 đồng/kg. Nếu so với năm ngoái, dù cũng giảm nhưng vẫn giữ quanh mức gần 20.000 đồng/kg, người trồng còn có lãi. Năm nay thì gần như chỉ đủ công chăm sóc, thu hoạch”, ông Dân chia sẻ.

Không riêng gia đình ông Dân, nhiều hộ trồng ớt tại Hoa Lộc cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bà Nguyễn Thị Dân, canh tác gần 2 sào ớt, cho biết với mức giá hiện tại, mỗi ngày cần 2 lao động thu hái nhưng thu nhập chỉ đủ bù chi phí nhân công.

“Những năm trước, dù giá thấp nhất cũng khoảng 12.000 - 15.000 đồng/kg. Năm nay xuống còn 10.000 đồng/kg thì coi như làm không công”, bà nói.

Ớt chín đỏ phủ kín cánh đồng Hoa Lộc, quả đều, vỏ căng bóng chất lượng đảm bảo nhưng giá thu mua lại giảm sâu trong chính vụ.

Cùng chung nỗi niềm, bà Nguyễn Thị Dung (71 tuổi) người trồng 1,5 sào ớt tại địa phương chậm rãi thu hái từng giỏ ớt chín trong buổi sớm. Với diện tích không lớn, gia đình chủ yếu dựa vào công lao động tự làm, nhưng giá thấp khiến nguồn thu càng thêm eo hẹp.

“Ớt năm nay sai quả, nhưng giá thấp quá. Nhà tôi làm 1,5 sào, mỗi ngày hái cũng được vài chục cân, nhưng bán ra chẳng được bao nhiêu. Người già rồi, chỉ mong đủ chi tiêu sinh hoạt, giờ cũng thấy lo”, bà Dung bộc bạch.

Ớt đạt độ chín thương phẩm, màu sắc bắt mắt, năng suất khá, nhưng mức giá chỉ khoảng 10.000 đồng/kg khiến người trồng khó có lãi.

Theo cán bộ phụ trách nông nghiệp Phòng Kinh tế xã Hoa Lộc, toàn xã hiện có hơn 55ha ớt vụ Đông. Giá ớt biến động theo thị trường, đầu vụ từng duy trì trên 30.000 đồng/kg, có thời điểm vượt 60.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi bước vào thu hoạch rộ, nguồn cung tăng mạnh đã kéo giá giảm nhanh.

Thanh Hóa hiện là một trong những địa phương có diện tích trồng ớt lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ, cho sản lượng hàng nghìn tấn. Tuy nhiên, bài toán đầu ra và biến động giá cả vẫn là nỗi trăn trở kéo dài của người nông dân.

Trong bối cảnh chi phí vật tư, nhân công ngày càng tăng, việc giá nông sản thiếu ổn định đặt ra yêu cầu cấp thiết về liên kết tiêu thụ, phát triển chuỗi giá trị bền vững, nhằm giúp nông dân yên tâm sản xuất và giảm thiểu rủi ro thị trường.

Hoàng Đông