Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 21/7 đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 4/12, qua đó giảm nguy cơ xảy ra tình trạng chính phủ phải đóng cửa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Quang cảnh mái vòm của Tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) trên đồi Capitol ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: Reuters

Dự luật được thông qua dưới hình thức nghị quyết tiếp tục, cơ chế thường được Quốc hội Mỹ sử dụng để gia hạn ngân sách khi chưa đạt được thỏa thuận về các dự luật chi tiêu chính thức cho năm tài khóa mới.

Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện xem xét. Tại đây, các lãnh đạo đảng Cộng hòa đang thảo luận với đảng Dân chủ về một phương án cấp ngân sách tạm thời nhằm bảo đảm sự đồng thuận trước thời hạn ngân sách hiện hành hết hiệu lực.

Theo quy định, nếu Quốc hội không thông qua một dự luật cấp ngân sách mới hoặc gia hạn ngân sách trước nửa đêm ngày 30/9 - thời điểm kết thúc năm tài khóa hiện tại của Mỹ - phần lớn cơ quan liên bang sẽ rơi vào tình trạng thiếu kinh phí hoạt động, buộc chính phủ phải đóng cửa một phần.

Các sĩ quan Cảnh sát Điện Capitol điều chỉnh các rào chắn an ninh tại khu vực quảng trường phía Đông của Điện Capitol ở Washington, ngày 24/9/2025. Ảnh: AP.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa thường dẫn đến nhiều hệ lụy như hàng trăm nghìn công chức phải nghỉ việc tạm thời hoặc làm việc không lương, nhiều dịch vụ công bị gián đoạn, trong khi các hoạt động thiết yếu liên quan đến quốc phòng, an ninh, kiểm soát không lưu và thực thi pháp luật vẫn được duy trì.

Giới quan sát nhận định việc Hạ viện sớm thông qua dự luật chi tiêu tạm thời phản ánh nỗ lực của các nghị sĩ nhằm tránh một cuộc khủng hoảng ngân sách ngay trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, thời điểm các đảng đều muốn hạn chế những tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến cử tri. Tuy nhiên, khả năng dự luật được thông qua tại Thượng viện vẫn phụ thuộc vào tiến trình đàm phán giữa hai đảng về các ưu tiên chi tiêu và những điều khoản chính sách đi kèm.

Vân Bình

Nguồn: Reuters