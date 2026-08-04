Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật tạm thời, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa

Các nhà lập pháp Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 89-4 để cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang đến ngày 11 tháng 12, khi kỳ nghỉ tháng Tám đang đến gần.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington DC. Ảnh: NBC News.

Thượng viện Mỹ ngày 3/8 đã vượt qua một bước thủ tục quan trọng để thúc đẩy dự luật cấp ngân sách tạm thời, qua đó giảm nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa khi năm tài khóa mới bắt đầu vào ngày 1/10.

Trong cuộc bỏ phiếu, các thượng nghị sĩ đã thông qua kiến nghị với tỷ lệ 89 phiếu thuận và 4 phiếu chống, mở đường cho việc xem xét dự luật duy trì hoạt động của các cơ quan liên bang đến ngày 11/12, trong bối cảnh Quốc hội sắp bước vào kỳ nghỉ tháng 8.

Phát biểu tại Thượng viện, Lãnh đạo phe đa số John Thune đánh giá đây là một dự luật nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng và bày tỏ kỳ vọng văn bản sẽ tiếp tục được thông qua với sự đồng thuận rộng rãi. Theo ông, biện pháp này sẽ giúp các cơ quan liên bang tiếp tục hoạt động bình thường, đồng thời tạo thêm thời gian để Quốc hội và Nhà Trắng đàm phán về ngân sách dài hạn.

Về phía đảng Dân chủ, Lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer cho rằng nghị quyết duy trì ngân sách tạm thời sẽ tạo điều kiện để hai đảng tiếp tục thương lượng một kế hoạch chi tiêu toàn diện hơn, bảo đảm lợi ích của các gia đình lao động.

Theo dự luật, mức chi tiêu hiện nay sẽ được giữ nguyên đến ngày 11/12, áp dụng đối với 12 nhóm ngân sách lớn, bao gồm nông nghiệp, năng lượng, an ninh nội địa cùng nhiều lĩnh vực thiết yếu khác của chính phủ liên bang.

Đáng chú ý, văn bản cũng đưa ra một số hạn chế đối với Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó không cho phép triển khai các chương trình sản xuất mới hoặc ký kết các hợp đồng mua sắm quốc phòng có thời hạn nhiều năm trong giai đoạn áp dụng ngân sách tạm thời.

Nếu được hoàn tất theo đúng lộ trình, biện pháp cấp ngân sách tạm thời sẽ giúp tránh tình trạng gián đoạn hoạt động của chính phủ liên bang, đồng thời tạo thêm dư địa cho Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận về ngân sách chính thức trong những tháng cuối năm.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.