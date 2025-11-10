Thượng đỉnh EU - Mỹ Latinh bị phủ bóng bởi chiến dịch quân sự của Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU), các nước Mỹ Latinh và Caribe đã khai mạc ngày 9/11 tại Colombia, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng quanh chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương.

Khai mạc hội nghị thượng đỉnh giữa CELAC và EU tại Santa Marta, Colombia. Ảnh: Colombiaone

Hai ngày họp của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) cùng Liên minh châu Âu diễn ra tại thành phố biển Santa Marta, Colombia, với mục tiêu củng cố quan hệ đối tác giữa hai khu vực trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, an ninh lương thực, hợp tác công nghệ và tài chính. Tuy nhiên, chiến dịch tấn công của Mỹ đang phủ bóng lên chương trình nghị sự.

Theo AP, các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Mỹ từ tháng 9 đến nay đã phá hủy nhiều tàu thuyền bị Washington cáo buộc vận chuyển ma túy, khiến hơn 60 người thiệt mạng. Tổng thống Colombia Gustavo Petro – một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất – gọi đây là “các vụ hành quyết ngoài pháp luật”, đồng thời xác nhận có công dân Colombia nằm trong số nạn nhân.

Phát biểu trong lễ khai mạc, ông Petro tuyên bố: “Giữa thế giới đang chìm trong tên lửa và chiến tranh, hội nghị này cần trở thành ngọn hải đăng của ánh sáng giữa bóng tối man rợ.”

Phát biểu tại hội nghị, đại diện EU kêu gọi tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas nhấn mạnh: “Luật pháp quốc tế rất rõ ràng: chỉ có thể sử dụng vũ lực trong hai trường hợp - tự vệ hoặc theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.” Bà cũng khẳng định EU phản đối mọi hành động quân sự không có cơ sở pháp lý quốc tế.

Tổng thống Hội đồng châu Âu António Costa kêu gọi hai khu vực “chọn đối thoại thay vì chia rẽ, hợp tác thay vì đối đầu, và đối tác thay vì cô lập,” đồng thời nhấn mạnh cần một “phản ứng đa phương trong thế giới đa cực ngày nay”.

Phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết kể từ tháng 9, Washington đã thực hiện 18 vụ tấn công nhằm vào các tàu buôn ma túy và “sẽ tiêu diệt bất kỳ phần tử khủng bố ma túy nào đe dọa nước Mỹ”. Chính quyền Tổng thống Donald Trump bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền, khẳng định các hành động trên nhằm “bảo vệ người dân Mỹ”.

Thượng đỉnh lần này quy tụ đại diện của 60 quốc gia châu Âu, Mỹ Latinh và Caribe, nhưng vắng mặt nhiều lãnh đạo cấp cao châu Âu, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Giới quan sát nhận định, hội nghị CELAC - EU là cơ hội cuối cùng trong năm để các nước Mỹ Latinh và châu Âu thảo luận cởi mở về vấn đề quân sự khu vực mà không có sự tham gia trực tiếp của Washington.

Bích Hồng

Nguồn: AP, Euronews