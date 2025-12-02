Thực hiện tốt công tác quản lý quỹ ngân sách Nhà nước

Trong giai đoạn cao điểm giải ngân vốn đầu tư công, Kho bạc Nhà nước khu vực XI (KBNN khu vực XI) thực hiện thanh toán và giải ngân theo dự toán được giao. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi tiêu ngân sách, bảo đảm minh bạch, kịp thời. Tại Thanh Hóa, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò trong quản lý ngân sách và kiểm soát chi tiêu công địa phương, bảo đảm dòng vốn đầu tư công thông suốt.

Cán bộ Kho bạc Nhà nước khu vực XI thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại hội sở, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Bước vào giai đoạn cuối năm 2025, KBNN khu vực XI tiếp tục thực hiện chức năng quản lý ngân sách và kiểm soát thu - chi ngân sách tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Đơn vị đã tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan trên địa bàn và các đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, nhưng vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi ngân sách Nhà nước, không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. KBNN khu vực XI đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước; ưu tiên kiểm soát thanh toán kịp thời các khoản thanh toán cá nhân, nhiệm vụ cấp bách theo chỉ đạo, điều hành ngân sách của cấp có thẩm quyền, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nghiệp vụ, góp phần duy trì kỷ cương tài chính và hiệu quả điều hành ngân sách, đặc biệt trong bối cảnh xử lý khối lượng lớn dữ liệu sau sáp nhập.

Cụ thể, tại Thanh Hóa, tính đến cuối tháng 11/2025, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt 50.617 tỷ đồng, đạt 111% so với dự toán, bao gồm: Thu nội địa là 32.489 tỷ đồng, đạt 118% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu là 18.128 tỷ đồng, đạt 101% so với dự toán. Ước thực hiện đến 31/12/2025 là 58.887 tỷ đồng, đạt 129% so với dự toán; trong đó, thu nội địa là 38.087 tỷ đồng, đạt 138% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu là 20.800 tỷ đồng, đạt 115% so với dự toán. Ở chiều ngược lại, chi thường xuyên đạt 37.119 tỷ đồng, trong đó, chi thường xuyên ngân sách địa phương đạt 29.703 tỷ đồng, bằng 82,8% so với dự toán. Ước thực hiện đến ngày 31/12/2025, chi thường xuyên ngân sách địa phương đạt 31.576 tỷ đồng, bằng 88% so với dự toán. Cùng với đó, KBNN khu vực XI cũng ban hành văn bản hướng dẫn các phòng giao dịch phối hợp các ngân hàng thương mại hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản thanh toán, cũng như rà soát, thanh toán chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp tổ chức hành chính theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương sắp xếp lại bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP của Chính phủ nhằm cụ thể hóa các chính sách về chế độ, an sinh cho những người bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp tổ chức hành chính bởi việc sắp xếp. Theo đó, đơn vị đã thực hiện đối chiếu số liệu tài khoản tiền gửi, thực hiện quy định chi trả cá nhân qua tài khoản theo hướng dẫn của KBNN; hoàn thành chuyển đổi dữ liệu các đơn vị sau sáp nhập; phối hợp thanh toán chế độ chính sách cho người nghỉ hưu, thôi việc trước ngày 31/8/2025 theo các Nghị định 178/2024/NĐ-CP và 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Bên cạnh nhiệm vụ kế toán và kiểm soát chi NSNN, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những chức năng trọng tâm của KBNN khu vực XI trong giai đoạn cuối năm. Đơn vị thường xuyên gửi văn bản đôn đốc các chủ đầu tư về việc thanh toán hoàn ứng, đồng thời báo cáo UBND tỉnh và các bộ, ngành có liên quan trong công tác quản lý các dự án đang có số dư tạm ứng lâu năm. Công tác thu ứng luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành có chức năng, thẩm quyền nắm bắt, đôn đốc và báo cáo tỉnh những khó khăn, vướng mắc để có hướng xử lý, nên việc thu ứng trên địa bàn tỉnh luôn đạt kết quả cao. KBNN khu vực XI quán triệt cán bộ thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về đẩy mạnh giải ngân; rà soát tạm ứng đến hạn theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn các chủ đầu tư mở tài khoản dự toán chi đầu tư trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc.

Tại Thanh Hóa, lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến ngày 15/11/2025 là 13.912 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch vốn. Ước lũy kế giải ngân vốn đến ngày 31/12/2025 là 24.253 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch. Cùng với đó, thực hiện Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 9/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 cho các địa phương để thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới là 383,718 tỷ đồng. KBNN khu vực XI đã tiếp tục triển khai giải ngân theo kế hoạch và vốn kéo dài, hướng dẫn các phòng nghiệp vụ và chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình, xử lý hồ sơ chi đầu tư công sau sáp nhập. Đồng thời, đơn vị rà soát và chuyển đổi dữ liệu báo cáo chi đầu tư, bảo đảm việc bàn giao dự án giữa các cấp quản lý diễn ra đầy đủ, minh bạch. Bước sang tháng 12, KBNN khu vực XI đang tiếp tục tập trung rà soát, khóa sổ NSNN năm 2025 và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ. Công tác báo cáo, giám sát, xử lý hồ sơ kiểm soát chi NSNN được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy trình, đảm bảo minh bạch, kỷ luật tài chính và trách nhiệm công vụ.

Thời gian tới, KBNN khu vực XI tiếp tục tổ chức quản lý quỹ NSNN bảo đảm chặt chẽ, an toàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; kiểm soát chặt chẽ chi tiêu NSNN, bảo đảm minh bạch, kịp thời.

Bài và ảnh: Đức Thanh