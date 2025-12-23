Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng

Hotline: 0822.173.636   |

Kinh tế

Ông Lê Mạnh Hùng, sinh ngày 24/10/1973, từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó Tổng Giám đốc PVN, Tổng Giám đốc PVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN và các chức vụ lãnh đạo tại các công ty con.

Sáng 22/12/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao Quyết định số 2768/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 về việc điều động đồng chí Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương./.

