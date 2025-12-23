Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Công tác PCCC luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện từ Trung ương đến cơ sở. Quán triệt tinh thần đó, công tác PCCC&CNCH tại Công ty Điện lực Thanh Hóa đã được triển khai đồng bộ, bài bản, hiệu quả, coi đây là công việc hằng ngày ở mọi lúc, mọi nơi.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, tình hình cháy, nổ, sự cố và tai nạn diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đặc biệt là các vụ cháy tại khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng, nhiều vụ việc đã gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và xử lý tình huống khẩn cấp. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà còn là nhiệm vụ chung của toàn xã hội.

Xác định phương châm “con người là tài sản quý giá nhất”, với mục tiêu “mỗi CBCNV là một chiến sĩ trên mặt trận PCCC&CNCH”, trong những năm qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên.

Chương trình huấn luyện được triển khai bài bản, sát thực tế. Các học viên được tiếp cận hệ thống kiến thức lý thuyết kết hợp thực hành, tập trung vào các nội dung cốt lõi như: vai trò, nhiệm vụ của lực lượng PCCC&CNCH cơ sở; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; phạm vi hoạt động và tổ chức, bố trí lực lượng CNCH; kỹ năng thoát nạn trong đám cháy; phương pháp triển khai đội hình tìm kiếm, di chuyển người bị nạn theo các tình huống giả định. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu, bao gồm: sơ cứu nạn nhân ngừng tuần hoàn – hô hấp, nạn nhân bị bỏng, đuối nước; kỹ năng cầm máu tạm thời, băng bó và cố định gãy xương. Các nội dung về tính năng, tác dụng và cách sử dụng các phương tiện, thiết bị, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ thông dụng cũng được truyền đạt một cách trực quan, dễ tiếp thu.

Công ty cùng với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra liên ngành về công tác phòng cháy chữa cháy.

Công tác PCCC&CNCH luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của ngành điện. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống điện và việc cung cấp điện cho khách hàng. Ngay từ đầu năm 2025, Công ty Điện Thanh Hóa đã chủ động xây dựng 65 phương án chữa cháy tại chỗ cho 28 trụ sở đơn vị, 32 trạm biến áp, 1 tuyến đường dây 110 kV, 1 kho vật tư và Văn phòng Công ty. Công tác quản lý hệ thống, phương tiện PCCC&CNCH được lồng ghép chặt chẽ với các đợt kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra PCCC định kỳ và đột xuất tại các đơn vị trực thuộc.

Cùng với đó là việc tăng cường quản lý, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH theo đúng quy định. Duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, chính quyền và các ban, ngành địa phương trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và tài sản. Hoạt động truyền thông cũng được đẩy mạnh thông qua sự phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và trên các nền tảng số, với cách làm linh hoạt, sát thực tế, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ hành lang lưới điện và tiết kiệm điện.

Thường niên hàng năm Công ty tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng thường xuyên tổ chức các lớp bồi huấn về an toàn, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Qua đó, góp phần từng bước thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống của mỗi CBCNV cũng như cộng đồng dân cư. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn quản lý của công ty không để xảy ra cháy, nổ và tai nạn lao động do nguyên nhân chủ quan.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác PCCC&CNCH, thời gian tới Công ty sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tập thể, cá nhân người lao động. Đồng thời tổ chức phát động, nhân rộng các phong trào thi đua gắn với công tác an toàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát an toàn PCCC&CNCH, kịp thời phát hiện, khắc phục tồn tại và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn đến khách hàng sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ.

Bằng những hành động thiết thực, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục khẳng định trách nhiệm của ngành Điện trong việc chung tay cùng cộng đồng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, tạo môi trường ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hùng Mạnh - Nguyễn Lương